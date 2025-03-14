Tuyển Biên tập viên CÔNG TY CỔ PHẦN VCCORP - KHỐI NỘI DUNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN VCCORP - KHỐI NỘI DUNG
Ngày đăng tuyển: 14/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Biên tập viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên tập viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VCCORP - KHỐI NỘI DUNG

Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Thực hiện tin bài (tin doanh nghiệp, tin từ các bộ, ban ngành về kinh tế/tài chính), tin thời sự, phản ánh dòng chảy kinh doanh đang được độc giả quan tâm.
Nhận yêu cầu và thực hiện các đề tài của ban biên tập.
Thực hiện các bài phản ánh, phân tích, bình luận về câu chuyện kinh doanh, doanh nghiệp.
Tiến hành gặp gỡ, trao đổi với doanh nhân, chuyên gia kinh tế và nhà quản lý doanh nghiệp, doanh nhân.

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Báo chí và/hoặc Kinh tế.
Có kinh nghiệm làm việc tại các tờ báo, tạp chí về kinh doanh trong nước là một lợi thế.
Có tư duy kinh tế và báo chí, hiểu biết sâu về kinh tế, kinh doanh và các doanh nhân Việt Nam và thế giới.
Nghiêm túc với công việc.
Năng động, sáng tạo, nhanh chóng thích nghi được với những phong cách mới.
Chịu được áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VCCORP - KHỐI NỘI DUNG Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ chế lương thưởng hấp dẫn (Thu nhập không giới hạn tăng tiến theo năng lực)
Các khoản thưởng hấp dẫn
Môi trường làm việc trẻ, sáng tạo, thời gian làm việc linh hoạt
Các sự kiện hoạt động văn hóa nội bộ
Chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện : Thăm khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại các bệnh viện cao cấp. Được tham gia các hoạt động trải nghiệm tư vấn chăm sóc sức khỏe từ các chuyên gia y tế, do công ty tổ chức theo hình thức các kênh trực tuyến, trực tiếp tại văn phòng.
Môi trường làm việc năng động, cọ xát, sáng tạo với thế mạnh về tài nguyên truyền thông hàng đầu Việt Nam
Được cung cấp các trang thiết bị hiện đại để nâng cao hiệu quả làm việc
Chế độ nghỉ dưỡng , phúc lợi theo cơ chế của công ty như du lịch, sinh con, hiếu hỉ,....
Đóng bảo hiểm đầy đủ khi ký hợp đồng chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VCCORP - KHỐI NỘI DUNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VCCORP - KHỐI NỘI DUNG

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

