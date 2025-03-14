Tuyển Biên tập viên CÔNG TY CỔ PHẦN VCCORP - KHỐI NỘI DUNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc

Thực hiện tin bài (tin doanh nghiệp, tin từ các bộ, ban ngành về kinh tế/tài chính), tin thời sự, phản ánh dòng chảy kinh doanh đang được độc giả quan tâm.

Nhận yêu cầu và thực hiện các đề tài của ban biên tập.

Thực hiện các bài phản ánh, phân tích, bình luận về câu chuyện kinh doanh, doanh nghiệp.

Tiến hành gặp gỡ, trao đổi với doanh nhân, chuyên gia kinh tế và nhà quản lý doanh nghiệp, doanh nhân.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp chuyên ngành Báo chí và/hoặc Kinh tế.

Có kinh nghiệm làm việc tại các tờ báo, tạp chí về kinh doanh trong nước là một lợi thế.

Có tư duy kinh tế và báo chí, hiểu biết sâu về kinh tế, kinh doanh và các doanh nhân Việt Nam và thế giới.

Nghiêm túc với công việc.

Năng động, sáng tạo, nhanh chóng thích nghi được với những phong cách mới.

Chịu được áp lực công việc cao.

Quyền Lợi Được Hưởng

Cơ chế lương thưởng hấp dẫn (Thu nhập không giới hạn tăng tiến theo năng lực)

Các khoản thưởng hấp dẫn

Môi trường làm việc trẻ, sáng tạo, thời gian làm việc linh hoạt

Các sự kiện hoạt động văn hóa nội bộ

Chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện : Thăm khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại các bệnh viện cao cấp. Được tham gia các hoạt động trải nghiệm tư vấn chăm sóc sức khỏe từ các chuyên gia y tế, do công ty tổ chức theo hình thức các kênh trực tuyến, trực tiếp tại văn phòng.

Môi trường làm việc năng động, cọ xát, sáng tạo với thế mạnh về tài nguyên truyền thông hàng đầu Việt Nam

Được cung cấp các trang thiết bị hiện đại để nâng cao hiệu quả làm việc

Chế độ nghỉ dưỡng , phúc lợi theo cơ chế của công ty như du lịch, sinh con, hiếu hỉ,....

Đóng bảo hiểm đầy đủ khi ký hợp đồng chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển

