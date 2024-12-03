Tuyển Biên tập viên CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO
Ngày đăng tuyển: 03/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/01/2025
Biên tập viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên tập viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO

Mức lương
12 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 10 Trần Phú, phường Mộ Lao, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

- Lên ý tưởng và định hướng nội dung theo chủ đề được giao
- Viết sách đảm bảo tính hấp dẫn, logic và đúng trọng tâm.
- Tìm kiếm, thu thập thông tin từ các nguồn đáng tin cậy để bổ trợ cho nội dung.
- Đảm bảo thông tin chính xác, phù hợp với đối tượng độc giả mục tiêu.
- Làm việc với đội ngũ xuất bản, thiết kế và marketing để đảm bảo tiến độ và chất lượng sản phẩm.
- Xây dựng kế hoạch và timeline cho từng dự án viết sách.
- Tham gia các buổi họp brainstorm cùng đội ngũ sáng tạo.

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kỹ năng viết lách xuất sắc, sử dụng ngôn ngữ linh hoạt và sáng tạo.
- Có kinh nghiệm viết nội dung sách hoặc biên tập tài liệu.
- Am hiểu về lĩnh vực thể thao là lợi thế.
- Tư duy logic, khả năng tổ chức và quản lý thời gian tốt.
- Ưu tiên ứng viên từng xuất bản sách hoặc tham gia các dự án viết lớn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 12,000,000 - 17,000,000đ + Bonus
- Thưởng nóng, thưởng okr, thưởng lễ tết, lương tháng thứ 13 + 14
- Xét tăng lương 2 lần/ năm hoặc theo hiệu quả công việc
- Hưởng đầy đủ các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép, chế độ ngày lễ tết, hiếu hỉ,....
- Tham gia các hoạt động chung: du lịch 2-3 lần/năm, sinh nhật hàng tháng, hoạt động team building – khen thưởng 2 lần/tháng, ....
- Được sáng tạo theo phong cách riêng của bạn, tôn trọng cá tính và sự sáng tạo
- Môi trường quan trọng đào tạo và phát triển định hướng, coaching 1:1 định kỳ
- Văn hóa Kaizen: Tích cực, luôn đổi mới, môi trường GenZ năng động, tiện nghi 5 sao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4 TTTM MAC Plaza, số 10 Đường Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

