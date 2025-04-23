Tuyển Biên tập viên Công ty TNHH Truyền Thông và Thương Hiệu Sen Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên tập viên Tại Công ty TNHH Truyền Thông và Thương Hiệu Sen Việt
- Hà Nội: 15D Ngõ Đức Hạnh 3, Khu đô thị Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hanoi, Vietnam, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
- Dựng video theo kịch bản các chủ đề: Sức khỏe, Khám phá, Triết lý sống, v.v.
- Phối hợp với team nội dung để phát triển ý tưởng, tối ưu video theo xu hướng YouTube
- Hỗ trợ quay dựng, biên tập nội dung cho sự kiện và truyền thông nội bộ
- Thực hiện các công việc khác theo phân công, đảm bảo tiến độ và chất lượng
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Độ tuổi: 23 - 27
- Kinh nghiệm 1 năm dựng video, ưu tiên có sản phẩm YouTube
- Tốt nghiệp CĐ/ĐH ngành Truyền thông, Media, Báo chí hoặc liên quan.
- Thành thạo Premiere, After Effects; biết Photoshop, AI là lợi thế.
- Sáng tạo, chủ động, giao tiếp tốt
- Kỹ năng: Biên tập video, làm việc nhóm, quản lý thời gian, chịu áp lực
Tại Công ty TNHH Truyền Thông và Thương Hiệu Sen Việt Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cơ bản: 15 – 20 triệu + thưởng + phụ cấp
- Xét tăng lương định kỳ hàng tháng, đóng BHXH.
- Thưởng tháng, quý, năm & lễ Tết, lương T13.
- Du lịch, team building, hoạt động gắn kết nội bộ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Truyền Thông và Thương Hiệu Sen Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI