Tuyển Biên tập viên CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 11 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Biên tập nội dung, lên ý tưởng, viết kịch bản về sản phẩm, dịch vụ và hoạt động của công ty trên các kênh truyền thông: Facebook, Youtube, Tiktok...;

Làm content chạy quảng cáo, sản xuất content cho đăng bài;

Phối hợp với các bộ phận khác giải quyết các vấn đề trong chiến dịch truyền thông;

Phối hợp tham gia các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Nữ, độ tuổi 22-28;

Có kinh nghiệm biên kịch, biên tập từ 1 năm (ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành thẩm mỹ);

Có tinh thần trách nhiệm, ham muốn học hỏi;

Giao tiếp tốt, kỹ năng xử lý vấn đề, chủ động trong công việc;

Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập;

Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng.

Thu nhập: Thu nhập 15.000.000 – 20.000.000 đồng/ tháng +++

Được Công ty phụ cấp chi phí gửi xe + ăn trưa;

Được cung cấp các thiết bị làm việc;

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi khác như: Nghỉ Lễ - Tết, tiệc của năm, tháng..., được đi tham quan du lịch 01 lần/năm, nghỉ phép 01 ngày/ tháng, thưởng lương tháng thứ 13, thưởng hiệu quả kinh doanh...;

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện giúp nhân sự hoàn thiện kỹ năng và kiến thức;

