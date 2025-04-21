Tuyển Biên tập viên CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên tập viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 11 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Biên tập nội dung, lên ý tưởng, viết kịch bản về sản phẩm, dịch vụ và hoạt động của công ty trên các kênh truyền thông: Facebook, Youtube, Tiktok...;
Làm content chạy quảng cáo, sản xuất content cho đăng bài;
Phối hợp với các bộ phận khác giải quyết các vấn đề trong chiến dịch truyền thông;
Phối hợp tham gia các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ, độ tuổi 22-28;
Có kinh nghiệm biên kịch, biên tập từ 1 năm (ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành thẩm mỹ);
Có tinh thần trách nhiệm, ham muốn học hỏi;
Giao tiếp tốt, kỹ năng xử lý vấn đề, chủ động trong công việc;
Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập;
Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Thu nhập 15.000.000 – 20.000.000 đồng/ tháng +++
Được Công ty phụ cấp chi phí gửi xe + ăn trưa;
Được cung cấp các thiết bị làm việc;
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi khác như: Nghỉ Lễ - Tết, tiệc của năm, tháng..., được đi tham quan du lịch 01 lần/năm, nghỉ phép 01 ngày/ tháng, thưởng lương tháng thứ 13, thưởng hiệu quả kinh doanh...;
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện giúp nhân sự hoàn thiện kỹ năng và kiến thức;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
