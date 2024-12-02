Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TNHH WE UP làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - SỐ 36 HOÀNG CẦU, TÒA PEAKVIEW, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI, Quận Đống Đa

Lên ý tưởng cho nội dung sách dựa trên các nghiên cứu và phân tích đã có sẵn từ bộ phận R&D

Tìm kiếm, tổng hợp và đánh giá các nguồn tài liệu đáng tin cậy

Viết và chỉnh sửa nội dung sách đảm bảo tính chính xác, mạch lạc và phù hợp với độc giả

Cộng tác chặt chẽ với các thành viên trong đội ngũ biên soạn để đảm bảo tiến độ và chất lượng sản phẩm

Kinh nghiệm 1 năm trong lĩnh vực sản xuất nội dung

Có kỹ năng tìm kiếm tài liệu, sử dụng các công cụ và ứng dụng AI để hỗ trợ quá trình viết sách

Có văn phong riêng, khả năng thay đổi và điều chỉnh văn phong phù hợp với từng loại sách: sách ngoại ngữ, kinh doanh tài chính, ôn thi, nghề và kỹ năng

Tại CÔNG TY TNHH WE UP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 9.000.000 - 10.000.000, thưởng nóng khi đạt kết quả tốt

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHXH theo quy định

Được đào tạo về sản xuất nội dung sách

Môi trường trẻ trung, năng động, du lịch 3 lần / 1 năm

