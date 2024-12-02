Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TNHH WE UP làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH WE UP
Ngày đăng tuyển: 02/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/01/2025
CÔNG TY TNHH WE UP

Biên tập viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên tập viên Tại CÔNG TY TNHH WE UP

Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- SỐ 36 HOÀNG CẦU, TÒA PEAKVIEW, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Lên ý tưởng cho nội dung sách dựa trên các nghiên cứu và phân tích đã có sẵn từ bộ phận R&D
Tìm kiếm, tổng hợp và đánh giá các nguồn tài liệu đáng tin cậy
Viết và chỉnh sửa nội dung sách đảm bảo tính chính xác, mạch lạc và phù hợp với độc giả
Cộng tác chặt chẽ với các thành viên trong đội ngũ biên soạn để đảm bảo tiến độ và chất lượng sản phẩm

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm 1 năm trong lĩnh vực sản xuất nội dung
Có kỹ năng tìm kiếm tài liệu, sử dụng các công cụ và ứng dụng AI để hỗ trợ quá trình viết sách
Có văn phong riêng, khả năng thay đổi và điều chỉnh văn phong phù hợp với từng loại sách: sách ngoại ngữ, kinh doanh tài chính, ôn thi, nghề và kỹ năng

Tại CÔNG TY TNHH WE UP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 9.000.000 - 10.000.000, thưởng nóng khi đạt kết quả tốt
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHXH theo quy định
Được đào tạo về sản xuất nội dung sách
Môi trường trẻ trung, năng động, du lịch 3 lần / 1 năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WE UP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH WE UP

CÔNG TY TNHH WE UP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 36 Hoàng Cầu, toà Peak View

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

