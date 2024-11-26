Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TNHH MORGAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Biên tập nội dung mảng giải trí/ Thẩm mỹ/ sức khỏe.

- Phối hợp với team nội dung xây dựng kịch bản cho các clip quảng cáo/ TVC/ Clip Viral/

Vlog/ ấn phẩm truyền thông liên quan (Báo/ tạp chí/ Catalogue,...)

- Nghiên cứu cách thức thực hiện MV/ Clip quảng cáo/ TVC/ Clip viral từ đó đề xuất các ý

tưởng độc đáo, sáng tạo trong mảng thẩm mỹ/ sức khỏe/ làm đẹp.

- MC cho các video clip quảng cáo/ Clip viral/ TVC về mảng Giải trí/ Thẩm mỹ/ Sức khỏe

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/nữ, 9x, có thể làm fulltime

- Có 1 – 2 năm kinh nghiệm

- Có khả năng tư duy, sáng tạo, hứng thú với công việc viết lách, có kỹ năng Copy writing, tuy duy media, truyền thông.

- Kỹ năng viết bài tốt, rành mạch, rõ ràng (không sai chính tả)

- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm viết kịch bản phim ngắn, phim quảng cáo... thuộc

các lĩnh vực: Y tế, chăm sóc sức khỏe và làm đẹp.

Tại CÔNG TY TNHH MORGAND Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: (lương cứng + Phụ cấp ăn + Vé xe + Thưởng nếu có)

- Lương tháng 13, nghỉ phép năm.

- Môi trường năng động, tốc độ, yêu thương, đoàn kết, chia sẻ, học tập...

- Sếp tâm lý, lắng nghe, nhiệt huyết, hỗ trợ hết mình.

- Được đào tạo phát triển bản thân, kỹ năng chuyên môn, cơ hội thăng tiến cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MORGAND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.