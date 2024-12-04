Tuyển Biên tập viên Chi nhánh Công ty Cổ phần mạng trực tuyến META làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 20 Triệu

Tuyển Biên tập viên Chi nhánh Công ty Cổ phần mạng trực tuyến META làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 20 Triệu

Chi nhánh Công ty Cổ phần mạng trực tuyến META
Ngày đăng tuyển: 04/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/01/2025
Chi nhánh Công ty Cổ phần mạng trực tuyến META

Biên tập viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên tập viên Tại Chi nhánh Công ty Cổ phần mạng trực tuyến META

Mức lương
6 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- số 11 ngõ 4 Duy Tân,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương 6 - 20 Triệu

- Xây dựng tài liệu, soạn và giải bài tập theo khối lớp phụ trách.
- Giải đề thi học kỳ các lớp mình phụ trách.
- Không phải đứng lớp giảng dạy.

Với Mức Lương 6 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Sư phạm Toán và ngành liên quan
- Nắm chắc kiến thức chuyên môn phụ trách
- Biết cách làm việc tập thể và có tinh thần đồng đội.
- Sử dụng thành thạo máy tính và các kỹ năng word, excel, powerpoint.
- Có kinh nghiệm giảng dạy hoặc gia sư khối THCS, THPT là một lợi thế.
- Có tinh thần học hỏi, sáng tạo và phát triển phương pháp dạy học, truyền tải cho học sinh.
- Tác phong làm việc chuyên nghiệp, năng động, cầu tiến,có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Chi nhánh Công ty Cổ phần mạng trực tuyến META Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập trung bình 7-20 triệu/tháng (bao gồm Lương cứng + Lương thưởng theo kết quả công việc)
- Được trang bị đầy đủ các điều kiện làm việc: Laptop, trang thiết bị phục vụ công việc
- Chế độ nghỉ phép hằng năm,
- Đóng BHXH, BHYT, BHTN sau 2 tháng thử việc.
- Lương tháng 13..., thưởng lễ, Tết và các dịp đặc biệt theo quy định của công ty.
- Xét khen thưởng và tăng lương theo tỷ lệ quy định của công ty.
- Có cơ hội sắm các mặt hàng: gia dụng, điện lạnh, y tế sức khỏe ... với giá ưu đãi dành cho nhân viên công ty.
- Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, thể thao, du lịch, Teambuilding của Công ty.
- Các chế độ phúc lợi thăm hỏi ốm đau, thai sản, sinh nhật, hiếu hỉ,... theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Công ty Cổ phần mạng trực tuyến META

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Chi nhánh Công ty Cổ phần mạng trực tuyến META

Chi nhánh Công ty Cổ phần mạng trực tuyến META

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 716 - 718 Điện Biên Phủ, Phường 10, Quận 10, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

