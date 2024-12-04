Tuyển Biên tập viên Chi nhánh Công ty Cổ phần mạng trực tuyến META làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 20 Triệu

Mức lương 6 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - số 11 ngõ 4 Duy Tân,Hà Nội

Mô Tả Công Việc

- Xây dựng tài liệu, soạn và giải bài tập theo khối lớp phụ trách.

- Giải đề thi học kỳ các lớp mình phụ trách.

- Không phải đứng lớp giảng dạy.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Sư phạm Toán và ngành liên quan

- Nắm chắc kiến thức chuyên môn phụ trách

- Biết cách làm việc tập thể và có tinh thần đồng đội.

- Sử dụng thành thạo máy tính và các kỹ năng word, excel, powerpoint.

- Có kinh nghiệm giảng dạy hoặc gia sư khối THCS, THPT là một lợi thế.

- Có tinh thần học hỏi, sáng tạo và phát triển phương pháp dạy học, truyền tải cho học sinh.

- Tác phong làm việc chuyên nghiệp, năng động, cầu tiến,có tinh thần trách nhiệm cao.

Quyền Lợi

- Thu nhập trung bình 7-20 triệu/tháng (bao gồm Lương cứng + Lương thưởng theo kết quả công việc)

- Được trang bị đầy đủ các điều kiện làm việc: Laptop, trang thiết bị phục vụ công việc

- Chế độ nghỉ phép hằng năm,

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN sau 2 tháng thử việc.

- Lương tháng 13..., thưởng lễ, Tết và các dịp đặc biệt theo quy định của công ty.

- Xét khen thưởng và tăng lương theo tỷ lệ quy định của công ty.

- Có cơ hội sắm các mặt hàng: gia dụng, điện lạnh, y tế sức khỏe ... với giá ưu đãi dành cho nhân viên công ty.

- Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, thể thao, du lịch, Teambuilding của Công ty.

- Các chế độ phúc lợi thăm hỏi ốm đau, thai sản, sinh nhật, hiếu hỉ,... theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển

