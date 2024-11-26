Tuyển Biên tập viên Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

Tuyển Biên tập viên Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
Ngày đăng tuyển: 26/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings

Biên tập viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên tập viên Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings

Mức lương
12 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 201 Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

Nghiên cứu về thị trường sách phát triển bản thân và phát triển kinh doanh, đặc biệt là sách về Marketing và trí tuệ nhân tạo (AI)
Trực tiếp nghiên cứu các nguồn học liệu, biên soạn, biên tập các sản phẩm sách của trường doanh nhân HBR
Viết sách và thiết kế các sản phẩm bổ trợ đi kèm sách.
Quản lý chất lượng sách, trực tiếp lắng nghe, tiếp nhận, xử lý phản hồi của học viên về chất lượng sách.
Hỗ trợ các hoạt động đào tạo sản phẩm cho đội sale, marketing sau khi hoàn thiện
Báo cáo: Cập nhật, báo cáo công việc sau giờ học & khi được yêu cầu.
Báo cáo:
Các công việc khác:
Yêu cầu chuẩn chỉnh về hình ảnh, tác phong đáp ứng tiêu chí đại sứ thương hiệu của Tập đoàn.
Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: > 22 tuổi
Độ tuổi:
Học vấn: Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành: Ngôn ngữ Văn, Báo Chí, Kinh Tế... (Ưu tiên những bạn có sở thích, đam mê về viết lách trong mảng phát triển bản thân và kinh doanh...)
Học vấn:
Yêu cầu: Có tư duy mở, thích học hỏi, phát triển bản thân về kinh doanh
Yêu cầu:
Anh ngữ: Có tiếng Anh là một lợi thế để nghiên cứu các tài liệu và học liệu từ nước ngoài.
Anh ngữ:
Vi tính: Kỹ năng văn phòng.
Vi tính:
Kinh nghiệm:
Đã có kinh nghiệm trong mảng nghiên cứu phát triển sản phẩm về lãnh đạo và quản trị kinh doanh hoặc viết sách từ 1-2 năm trở lên.
Có tiếng Anh đủ tốt để nghiên cứu các tài liệu bằng tiếng Anh.
Thái độ, tố chất:
Kỉ luật, trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc.
Tâm huyết, có tinh thần học hỏi và phát triển bản thân, gắn bó và yêu thích sự đổi mới sáng tạo.
Nhanh nhẹn, chủ động, tư duy tích cực.
Tin cậy và bảo mật thông tin của dự án.
Yêu cầu khác: Có máy tính cá nhân, tham gia quá trình huấn luyện để đảm bảo yêu cầu.
Yêu cầu khác:

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 12.000.000vnđ - 17.000.000vnđ
Lương cứng:
Phụ cấp: 42.000vnđ/ngày công thực tế.
Phụ cấp:
Các chính sách:
Đặc biệt: Có cơ hội làm việc trên các nền tảng đa kênh như Facebook, Youtube, Google, Tik tok, Instagram.
Được đào tạo về cách xây dựng đa dạng các loại hình content: content SEO, Content viral, content quảng cáo.
Được đào tạo chuyên sâu về Digital Marketing.
Phụ cấp công tác.
Đóng BHXH, BHYT
Du lịch, nghỉ mát, teambuilding, Year End Party...
Nghỉ lễ theo lịch quốc gia (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, 1/6, trung thu...).
Nghỉ phép năm 12 ngày/năm.
Ưu đãi học phí lên tới 38% các khóa học tại IELTS LangGo.
Ưu đãi học phí lên tới 50% các khóa học tại BingGo Leaders
Gói chính sách đào tạo bên ngoài, miễn giảm học phí nâng cao năng lực.
Gói đào tạo phát triển năng lực tổng trị giá lên tới 100 triệu (Khóa đào tạo nội bộ tại Trường DN HBR và các khóa chuyên sâu bên ngoài khác).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

