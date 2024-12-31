Tuyển Brand Marketing Công ty cổ phần ẩm thực Mặt Trời Vàng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

I. Mô Tả Công Việc:

1. Phụ trách quản lý thương hiệu

- Phụ trách thương hiệu, lên kế hoạch các chương trình cho các thương hiệu công ty phụ trách quản lý

- Thực hiện, kiểm tra, giám sát các chương trình khuyến mại, báo cáo hiệu quả, kết quả chương trình hệ thống theo brand và theo mùa.

- Kiểm soát các vấn đề liên quan đến thương hiệu được giao như hình ảnh

- Quản lý quan hệ với nhà tư vấn thương hiệu- Briefing về concept

- Giám sát tất cả các hoạt động khác trong chuỗi để đảm bảo thương hiệu của công ty được gìn giữ và phát huy

2. Lên kế hoạch phát triển thương hiệu

- Xây dựng kế hoạch và chiến lược phát triển thương hiệu cho hệ thống

- Đề xuất những thay đổi trong chiến lược thương hiệu

- Lên kế hoạch và giám sát thực hiện các chương trình

3. Khảo sát đối thủ và nghiên cứu thị trường

4. Đề xuất và triển khai các dự án khai trương nhà hàng

5. Quản lý, điều hành công việc của nhân viên Brand mình phụ trách .

6. Thực hiện các báo cáo phân tích theo yêu cầu

II. Quyền lợi: