Tuyển Brand Marketing Công ty cổ phần ẩm thực Mặt Trời Vàng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần ẩm thực Mặt Trời Vàng
Ngày đăng tuyển: 31/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/02/2025
Công ty cổ phần ẩm thực Mặt Trời Vàng

Brand Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Brand Marketing Tại Công ty cổ phần ẩm thực Mặt Trời Vàng

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 33 Dương Đình Nghệ, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Brand Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

I. Mô Tả Công Việc:
1. Phụ trách quản lý thương hiệu
- Phụ trách thương hiệu, lên kế hoạch các chương trình cho các thương hiệu công ty phụ trách quản lý
- Thực hiện, kiểm tra, giám sát các chương trình khuyến mại, báo cáo hiệu quả, kết quả chương trình hệ thống theo brand và theo mùa.
- Kiểm soát các vấn đề liên quan đến thương hiệu được giao như hình ảnh
- Quản lý quan hệ với nhà tư vấn thương hiệu- Briefing về concept
- Giám sát tất cả các hoạt động khác trong chuỗi để đảm bảo thương hiệu của công ty được gìn giữ và phát huy
2. Lên kế hoạch phát triển thương hiệu
- Xây dựng kế hoạch và chiến lược phát triển thương hiệu cho hệ thống
- Đề xuất những thay đổi trong chiến lược thương hiệu
- Lên kế hoạch và giám sát thực hiện các chương trình
3. Khảo sát đối thủ và nghiên cứu thị trường
4. Đề xuất và triển khai các dự án khai trương nhà hàng
5. Quản lý, điều hành công việc của nhân viên Brand mình phụ trách .
6. Thực hiện các báo cáo phân tích theo yêu cầu
II. Quyền lợi:

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty cổ phần ẩm thực Mặt Trời Vàng Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần ẩm thực Mặt Trời Vàng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần ẩm thực Mặt Trời Vàng

Công ty cổ phần ẩm thực Mặt Trời Vàng

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 33 Dương Đình Nghệ

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

