Tuyển Business Analyst Công Ty Cổ Phần Công Nghệ ECRM làm việc tại Nghệ An thu nhập 12 - 18 Triệu

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ ECRM
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ ECRM

Business Analyst

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ ECRM

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nghệ An: Tầng 22, Tòa nhà chung cư CT1A Quang Trung, Phường Quang Trung, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

• Khảo sát, thu thập, phân tích, thống nhất yêu cầu nghiệp vụ của khách hàng, làm việc với các bên liên quan tìm hiểu đúng nhu cầu của khách hàng.
• Phân tích và định nghĩa yêu cầu nghiệp vụ chi tiết, yêu cầu người dùng, yêu cầu chức năng của sản phẩm, với khách hàng hoặc đối tác .
• Nghiên cứu thị trường, Nghiên cứu tìm hiểu các sản phẩm tương tự.
• Tham gia vào quá trình kiểm thử chất lượng, nghiệm thu sản phẩm trước khi bàn giao cho khách hàng.
• Hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng sử dụng ( nếu có)
• Phối hợp các bộ phận lên kế hoạch khi được phê duyệt triển khai dự án và là đầu mối trao đổi với nghiệp vụ trong suốt quá trình triển khai.
• Phối hợp với các phòng ban liên quan để xử lý các công việc phát sinh thuộc vai trò trách nhiệm của mình trong suốt vòng đời của dự án.
• Tham gia vào công việc tiếp thị, phát triển mở rộng thị trường.
• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có khả năng nghiên cứu tài liệu và phân tích yêu cầu;
• Có khả năng truyền đạt và xử lý vấn đề;
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với dự án outsourcing, như website/Landing/App.
• Có kiến thức về các giai đoạn kiểm thử sản phẩm.
• Có khả năng truyền đạt, đào tạo và xử lý vấn đề tốt;
• Ưu tiên ứng viên BA UI/UX designer.

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ ECRM Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương khởi điểm hấp dẫn, cạnh tranh, tương xứng với khả năng và kinh nghiệm làm việc. Từ 12-18M
• Thưởng KPI, Thưởng dự án, Thưởng hiệu quả công việc
• Được hưởng BHXH, BHYT, BHTN theo chế độ nhà nước ban hành Bảo hiểm Sức khỏe dành cho CBNV
• Cơ hội: Được hỗ trợ phát huy khả năng, phát triển công việc tối đa. Hỗ trợ định hướng công việc, phát triển chuyên môn công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ ECRM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ ECRM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 83 Vũ Trọng Phụng , Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

