Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN SNINE làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1 USD

CÔNG TY CỔ PHẦN SNINE
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SNINE

Business Analyst

Mức lương
700 - 1 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 145 Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai

Nắm rõ quy trình phát triển phần mềm theo agile, scrum Trao đổi với Quản lý và Khách hàng để thu thập yêu cầu và trình bày dưới dạng user stories cho team development Trao đổi với các bên liên quan để xác định scope và độ ưu tiên tính năng trong các giai đoạn phát triển sản phẩm Trao đổi với team development để đảm bảo nắm rõ được yêu cầu cũng như đặc trưng của sản phẩm Viết tài liệu yêu cầu người dùng(URD User Requirement Document) Viết tài liệu mô tả yêu cầu phần mềm (SRS Software Requirement Specification) Trao đổi với khách hàng và Designer để thiết kế UI/UX để tiến hành đánh giá và nghiệm thu theo các yêu cầu Đánh giá và xác nhận với team phát triển sản phẩm về effort ước tính cho các user stories và tính năng Đóng vai trò cầu nối giữa các bên liên quan nội bộ và bên ngoài, và là người liên hệ kỹ thuật chính cho các câu hỏi liên quan đến sản phẩm Làm việc với các bên liên quan chủ chốt để đảm bảo việc release sản phẩm thành công Hợp tác chặt chẽ với team hỗ trợ và kiểm thử chất lượng sản phẩm để phân loại các lỗi, ưu tiên một cách hợp lý và đảm bảo chức năng dự kiến được hiểu rõ hoàn toàn Thiết kế tốt Prototype, Wireframe Thiết kế tối ưu cơ sở dữ liệu SQL Có khả năng xây dựng, dẫn dắt đội ngũ, đào tạo kế cận
Kiến thức Có bằng cử nhân trở lên trong lĩnh vực Công nghệ thông tin Có kinh nghiệm phân tích triển khai ERP cho doanh nghiệp và hiểu biết sâu sắc về các lĩnh vực ERP (Kế toán, Tài sản cố định, Lương, Nhân sự, Quản lý Kho, Bán hàng, Mua hàng ...) Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm BA và từng làm việc với dự án sử dụng công nghệ Odoo Kỹ năng Viết tài liệu, mô hình hoá và tổng quát hoá vấn đề Có khả năng giao tiếp, thuyết trình và làm việc nhóm tốt để giải quyết vấn đề Đọc hiểu tài liệu chuyên ngành bằng tiếng anh Thành thạo các phần mềm hỗ trợ như Microsoft Office, Canvas, Figma, Adobe Photoshop, Google Docs...
Lương: Upto 1000$ Thưởng tháng thứ 13, thưởng dự án (Thưởng thành tích, thưởng cá nhân xuất xắc) Các chế độ phúc lợi: Team-Building hàng tháng, nghỉ mát hàng năm, khám sức khỏe định kỳ... Được tham gia các chương trình đào tạo nội bộ, và các trung tâm đào tạo kỹ năng Các chế độ theo quy định của Pháp luật Lao động Việt Nam(BHXH, BHYT, BHTN...) Nghỉ phép năm, nghỉ lễ tết theo quy định của Nhà nước Việt Nam Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung và chia sẻ
Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SNINE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 145 Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

