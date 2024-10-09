Tuyển Business Analyst Công Ty Cổ Phần IGB làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: D3 - 38 Phố Hoàng Ngân, P.Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

- Phân tích, làm rõ yêu cầu nghiệp vụ và đưa ra giải pháp cho các yêu cầu nâng cấp/phát triển mới hệ thống.

- Tiếp nhận và quản lý danh sách yêu cầu nâng cấp/phát triển hệ thống từ người dùng nghiệp vụ.

- Trao đổi, làm rõ yêu cầu, kết hợp khảo sát, phân tích các quy trình nghiệp vụ để đề xuất và thống nhất giải pháp cho các yêu cầu đã tiếp nhận. Rà soát, kiểm tra các tài liệu thiết kế, tài liệu hướng dẫn, tài liệu chung của Công ty, đảm bảo đáp ứng đầy đủ, chính xác về yêu cầu nghiệp vụ

- Quản lý các tài liệu bản cứng, bản mềm của dự án/yêu cầu phụ trách

- Thực hiện chức năng của Project Coordinator: tham gia vào quá trình xây dựng mockup, prototype, design... cùng Phát triển sản phẩm các bộ phận để xây dựng sản phẩm product của công ty cũng như khách hàng.

- Theo dõi và báo cáo tiến độ phát triển hệ thống

- Phối hợp các khâu theo quy trình phát triển phần mềm của công ty

- Thực hiện các công việc của thư ký dự án (nếu cần)

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học/cao đẳng chuyên ngành Toán tin, CNTT, Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin, Tin học kinh tế, Tài chính – ngân hàng, Quản trị kinh doanh và Tiếng Anh thương mại.

-Tư duy logic tốt, có khả năng thiết kế API, Database

-Kiến thức về Database, mySQL.

-Kỹ năng mô tả bằng BPMN, Use-Case, Prototype - Có từ 2 năm kinh nghiệm trở lên tại vị trí tương đương. - Khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt vì làm việc trực tiếp với KH nước ngoài. - Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. - Có tinh thần làm việc chăm chỉ, quyết tâm cao, có tư duy logic tốt. - Có kỹ năng quản lý, sắp xếp, tổ chức công việc khoa học, hiểu biết và nắm bắt công nghệ nhanh, tư duy nhạy bén. Có khả năng bao quát, cẩn thận, tỉ mỉ và chu đáo.

Tại Công Ty Cổ Phần IGB Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 20.000.000 – 30.000.000

- Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp

- Trả lương, thưởng theo KPI (vị trí chức danh, năng lực kinh nghiệm, hiệu suất)

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Du lịch, nghỉ mát hàng năm, được tặng quà vào các dịp lễ tết theo quy định của Công ty

- Được xét tăng lương năm 2 lần theo năng lực và kết quả làm việc.

- Nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài với Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần IGB

