Tuyển Business Analyst Công Ty Cổ Phần Sữa VitaDairy Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Ứng dụng và phát triển các giải pháp kỹ thuật:

· Tiếp nhận, sắp xếp, phân loại mức độ ưu tiên yêu cầu của nội bộ, các phòng ban khác,…

· Phân tích yêu cầu, đưa ra các giải pháp, workflow, kỹ thuật phù hợp, hiệu quả vận hành hệ thống và tối ưu hóa chi phí.

· Làm việc với đối tác cung cấp dịch vụ về Logic, Database, Test Case, SRS.

· Phối hợp BA phân tích báo giá từ đối tác về chi phí cho BE, FE, Tech Lead, Devops.

· Thực hiện test UAT, SIT với đối tác

· Quản trị App Loyalty hàng ngày, phát hiện và khắc phục bug.

Cải tiến ứng dụng:

· Tìm kiếm và đề xuất giải pháp công nghệ phù hợp với tình hình vận hành kinh doanh của ứng dụng.

