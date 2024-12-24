Tuyển Business Analyst Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 27 Triệu

Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data
Ngày đăng tuyển: 24/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/01/2025
Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data

Business Analyst

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data

Mức lương
18 - 27 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 18 - 27 Triệu

Khảo sát, thu thập, phân tích yêu cầu người dùng các dự án phần mềm / báo cáo/ kho dữ liệu (BRD - Business requirement documents).
Viết các tài liệu đặc tả yêu cầu nghiệp vụ (URD/BRD), tài liệu đặc tả yêu cầu hệ thống (SRS) hoặc Data Mapping
Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng và đào tạo người dùng cuối và các thành viên trong team
Lập kế hoạch, phân công,theo dõi công việc cho thành viên trong team
Thực hiện các công việc theo phân công của Lãnh đạo Công ty

Với Mức Lương 18 - 27 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 2 năm kinh nghiệm tại vị trí BA
Có nền tảng kiến thức về công nghệ thông tin và phát triển phần mềm
Có kinh nghiệm với 1 trong các hệ thống trong ngân hàng như: Core Banking (T24, Oracle Flexcube,...), Card system (Way4, CMS...), Internet Banking, Mobile Banking, LOS, AML, ALM, FTP, TOI, Báo cáo ngân hàng Nhà nước (theo các thông tư 41,11,35,15,22,...) ....
Ưu tiên có kinh nghiệm Kho dữ liệu (DWH) hoặc phát triển báo cáo trong ngân hàng

Tại Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13
Hỗ trợ đầy đủ trang thiết bị làm việc PC/ Laptop....
Đóng bảo hiểm theo luật lao động Việt Nam (BHXH, BHYT, BHTN)
12 ngày phép/ năm và Thưởng vào các dịp lễ khác trong năm (1/1, 30/4-1/5; 2/9, 8/3, 20/10...), Sinh nhật; Chi phí công đoàn thăm hỏi vào các dịp hiếu, hỉ, ốm đau;
Làm việc thứ 2 đến thứ 6, Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật
Phụ cấp gửi xe; Phụ cấp cơm trưa, ngoài ra phụ cấp điện thoại và đi lại tùy thuộc vào một số vị trí và cấp bậc;
Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm
Du lịch nghỉ mát 1 lần/ năm.
Tổ chức teambuilding định kỳ, tổ chức sinh nhật, team lunch, ...
Happy hours hàng tháng, free snacks, hoa quả, đồ uống.
Được đào tạo và trau dồi không chỉ kiến thức chuyên môn, kỹ năng mềm mà cả kỹ năng quản lý nhóm, quản lý dự án thông qua các buổi đào tạo nội bộ chung do phòng Đào tạo tổ chức hoặc các buổi đào tạo của riêng phòng ban;
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến
Đội ngũ kỹ sư, nhân viên tài năng, giàu kinh nghiệm
Làm việc với tác đối tác lớn
Review tăng lương định kỳ hàng năm (2 lần / năm)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data

Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, Tòa A, 47 Nguyễn Tuân, Thanh xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

