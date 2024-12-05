Tuyển Business Analyst CÔNG TY TNHH MTV SEN VÀNG VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 25 Triệu

Mức lương 17 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 200 Nguyễn Văn Bá, P. Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP. HCM, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 17 - 25 Triệu

Thu thập, phân tích và tài liệu hóa các quy trình kinh doanh hiện tại liên quan đến sản xuất, quản lý tồn kho, và bán hàng.

Phân tích và đưa ra mô hình, giải pháp dựa trên yêu cầu đã thu thập được.

Phối hợp với các bộ phận phát triển, IT và kinh doanh để đảm bảo giải pháp đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ.

Tạo tài liệu yêu cầu nghiệp vụ (BRD) và đặc tả chức năng (FRD) để làm cơ sở phát triển giải pháp số hóa.

Viết các tài liệu đặc tả yêu cầu nghiệp vụ phần mềm, tài liệu đặc tả trường hợp sử dụng (usecase); thiết kế giao diện mẫu (prototype)

Truyền đạt nội dung, hỗ trợ các thành viên dự án, quản lý dự án để làm rõ - yêu cầu của các bộ phận.

Tài liệu hóa hướng dẫn hệ thống.

Hỗ trợ quá trình kiểm thử (UAT) và đào tạo người dùng cuối về quy trình mới.

Tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ cho người dùng sử dụng sản phẩm và xử lý sự cố khi vấn đề xảy ra.

Thực hiện các báo cáo về tình hình tiến độ xây dựng, hoạt động vận hành hệ thống.

Thực hiện những nhiệm vụ khác được giao bởi cấp Quản lý trực tiếp và Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 17 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành liên quan Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin, các ngành có liên quan.

Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí BA, ưu tiên trong lĩnh vực sản xuất và thương mại điện tử

Kỹ năng phân tích nghiệp vụ xuất sắc, khả năng lập báo cáo và truyền đạt thông tin kỹ thuật cho các bên không chuyên.

Hiểu biết về quy trình quản lý sản xuất, kinh doanh và quản lý kho hàng.

Kinh nghiệm làm việc với hệ thống ERP hoặc CRM là lợi thế.

Tin học văn phòng tốt (Sử dụng thành thạo các công cụ như JIRA, Confluence, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).

Có khả năng ra quyết định và có khả năng phân tích tốt.

Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và khả năng chịu áp lực cao.

Tại CÔNG TY TNHH MTV SEN VÀNG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, nhiều điều kiện, học hỏi và thăng tiến

Lương Thỏa thuận theo năng lực.

Lương tháng 13, lương thâm niên quy định Công ty.

Được hỗ trợ cơm trưa.

Thưởng chuyên cần 800.000 đồng/tháng.

Được hưởng các chế độ dành cho người lao động theo quy định pháp luật hiện hành (nghỉ phép, lễ, tết,...).

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty: sinh nhật cá nhân, cưới hỏi, thăm hỏi ốm đau, du lịch nghỉ mát, khám sức khỏe định kỳ hằng năm.

Tham gia đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định và các quyền lợi khác theo quy định của luật lao động.

Công ty có chính sách đầu tư đào tạo và nâng cao kỹ năng nhân sự nắm giữ vị trí quản lý trong tương lai.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV SEN VÀNG VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin