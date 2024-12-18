Tuyển Business Analyst Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Ngày đăng tuyển: 18/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/01/2025
Business Analyst

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: CMC Creative Space, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Thực hiện các công việc chuyên môn
1.1. Khảo sát, phân tích, tư vấn, viết tài liệu và thống nhất tài liệu với khách hàng
Thu thập và khảo sát các quy trình, yêu cầu về nghiệp vụ của khách hàng liên quan đến dự án
Tư vấn các quy trình, nghiệp vụ phát triển trên phần mềm để xây dựng hệ thống phù hợp với nghiệp vụ của khách hàng và sản phẩm của công ty
Phân tích các quy trình, yêu cầu của khách hàng để đưa ra giải pháp phù hợp với phần mềm hiện tại
1.2. Viết tài liệu
Viết tài liệu đặc tả yêu cầu SRS (Software Requirement Specification) theo yêu cầu nghiệp vụ của khách hàng
Viết tài liệu đặc tả yêu cầu người sử dụng URD (User Requirements Document) theo dự án được phân công dưới sự hướng dẫn của BA có kinh nghiệm
Thuyết trình tài liệu đặc tả yêu cầu người sử dụng (URD) với khách hàng và thống nhất tài liệu và thống nhất tài liệu đặc tả yêu cầu với khách hàng
Viết tài liệu usecase (tài liệu đặc tả các trường hợp sử dụng)
Viết tài liệu testcase (kịch bản kiểm thử)
Viết tài liệu đào tạo phần mềm: slide đào tạo, hướng dẫn sử dụng các phân hệ của hệ thống, ...
1.3. Kiểm thử phần mềm và hướng dẫn khách hàng
Kiểm thử hệ thống (test SIT - System Integration Testing) theo tài liệu testcase
Test UAT (User Acceptance Testing) cùng khách hàng theo tài liệu testcase và các test các trường hợp phát sinh
Đào tạo hướng dẫn trước UAT
Đào tạo và hướng dẫn người dùng cuối
1.4. Tham gia bảo hành bảo trì sản phẩm (Maintenance)
Thực hiện các công việc ghi nhận và phản hồi liên quan đến bảo trì kỹ thuật khi có yêu cầu.
1.5. Hỗ trợ tư vấn/nội bộ liên quan sản phẩm của nhóm Power Platform
Demo sản phẩm cho các khách hàng có nhu cầu về sản phẩm đang của nhóm Power Platform
Lên Prototype phục vụ cho quá trình tư vấn đối với khách hàng tiềm năng
1.6. Đào tạo học hỏi phát triển
Tham gia đào tạo công nghệ áp dụng trong dự án
Tự nghiên cứu, nâng cao năng lực cá nhân
Tham gia các khóa đào tạo theo kế hoạch đào tạo của Trung tâm và Công ty
Tìm hiểu và hiểu rõ hệ thống phần mềm hiện có của công ty ở các phiên bản, các dự án đã triển khai
Tìm hiểu các cập nhật các quy định, quy chế của pháp luật và kiến thức nghiệp vụ liên quan đến sản phẩm
2. Thực hiện công tác báo cáo
Lập báo cáo định kỳ
Các báo cáo khác (đột xuất hoặc khi có yêu cầu).
3. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp trên yêu cầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU:
Tốt nghiệp Đại học chính quy về CNTT, ngành gần (Toán tin, DTVT,..)
2-3 năm kinh nghiệm liên quan
Ưu tiên các bạn có chứng chỉ về nền tảng công nghệ
Kiến thức nền tảng về CNTT: hạ tầng mạng, dịch vụ, phần mềm
Kiến thức về xu hướng phát triển công nghệ trong lĩnh vực liên quan
Kiến thức về lập trình, thiết kế hệ thống, thiết kế CSDL, các mẫu thiết kế (design partern), tích hợp ứng dụng
Kỹ năng giải quyết vấn đề
Kỹ năng nghiên cứu, tìm kiếm, khai thác thông tin trên internet
Kỹ năng trình bày, viết tài liệu
Kỹ năng giao tiếp.
Kỹ năng quản lý thời gian
Đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh (yêu cầu tối thiểu). Viết, giao tiếp cơ bản
Biết sử dụng MS Office
Kỹ năng nghiên cứu, tìm kiếm thông tin trên internet.
Các kỹ năng quản lý, lãnh đạo, xây dựng chiến lược và kế hoạch cho bộ phận; Điều phối hoạt động của bộ phận;
Hướng dẫn, giao việc, giám sát và đánh giá nhân viên cấp dưới;
Tư duy logic, mạch lạc, rõ ràng. Tự chủ.

Tại Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC Thì Được Hưởng Những Gì

THU NHẬP
Lương thỏa thuận theo năng lực và vị trí công việc.
Thưởng KPIs dựa vào kết quả đánh giá công việc quý/ năm tùy theo vị trí công việc.
Gói phúc lợi tiền mặt 9 triệu/năm vào các dịp Lễ, Tết, Sinh nhật Tập đoàn...
Xét tăng lương theo năng lực và kết quả công việc định kỳ 1 lần/năm. Hoặc tăng lương đột xuất theo hiệu quả công việc.
CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ
Đóng BHXH đầy đủ và BH sức khỏe CMC Care ngay khi ký Hợp đồng chính thức.
Nghỉ phép: 12 ngày/ năm + 1 ngày nghỉ hưởng lương vào dịp sinh nhật bản thân.
Được tham gia các chương trình đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ từ cơ bản đến nâng cao. Tài trợ 100% chi phí tham gia các khóa học, thi chứng chỉ CNTT Quốc tế.
Được trang bị laptop/thiết bị công nghệ trong quá trình làm việc.
Môi trường trẻ, năng động và chuyên nghiệp.
Tham gia Team building và các hoạt động văn hóa đa dạng.
Được vinh danh các giải thưởng năm của Tập đoàn CMC, CMC TS và khen thưởng trên các thành tích xuất sắc (dự án, kinh doanh, quản trị).
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 14 & 16, tòa nhà CMC, Duy Tân, Hà Nội, Việt Nam

