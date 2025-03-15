Tuyển Business Intelligence CÔNG TY CỔ PHẦN SMOLLAN (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 2 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Intelligence Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SMOLLAN (VIỆT NAM)
- Hồ Chí Minh: 11A.2th Floor, Viettel Complex, 285 Cách Mạng Tháng Tám St, Ward 12, Dist 10, Hồ Chí Minh City, Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Business Intelligence Với Mức Lương Từ 2 Triệu
Quản lý & cập nhật dữ liệu Master Data.
Theo dõi, duy trì & phân phối báo cáo tự động.
Kiểm tra tuân thủ KPI & phân tích nguyên nhân lỗi dữ liệu.
Chuyển đổi yêu cầu kinh doanh thành dữ liệu, hỗ trợ phát triển ứng dụng.
Nghiên cứu & phát triển mô hình báo cáo, phân tích dữ liệu.
Thu thập, phân tích nhu cầu dữ liệu & cung cấp insight.
Phối hợp với các bên liên quan để đảm bảo dữ liệu đáp ứng yêu cầu.
Xây dựng quy trình báo cáo & tiêu chuẩn hóa dữ liệu.
Với Mức Lương Từ 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên có kinh nghiệm thực tập hoặc dự án liên quan đến phân tích dữ liệu, Business Intelligence.
Thành thạo Excel (Power Query, Pivot Table là lợi thế).
Biết sử dụng SQL, Python hoặc Power BI là một lợi thế.
Kỹ năng giao tiếp tốt, có thể làm việc với các nhóm đa chức năng.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SMOLLAN (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SMOLLAN (VIỆT NAM)
