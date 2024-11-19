Tuyển Software Engineer FPT Software Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 17 Duy Tân, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Software Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

Chương trình đào tạo tân binh Fresher C/C++ là chương trình được xây dựng nhằm giúp các tân binh của FPT Software có cơ hội tìm hiểu và hệ thống lại các kiến thức C/ C++ và học hỏi quy trình phát triển phần mềm trước khi tham gia vào các dự án thực tế trong lĩnh vực Industrial Machinery Solution. Nội dung khóa học bao gồm các phần:

Chương trình đào tạo tân binh Fresher C/C++

1. Lập trình C/C++

- Tổng quan về lập trình C và C++

- Lưu đồ, mã giả trong lập trình. Biến, các kiểu dữ liệu. Vòng lặp, điều kiện, rẽ nhánh, hàm, mảng, chuỗi trong C++.

- Cấu trúc dữ liệu và giải thuật cơ bản. I/O process, thao tác với file. Quản lý bộ nhớ.

- Con trỏ (Pointer) cơ bản và nâng cao (pointer to pointer, smart pointers).

- Exception Handling, and Debugging/Tracing Techniques.

- Học về Linker Script, Macro, Bit Operations, Unit testing.

- Lập trình hướng đối tượng (object-oriented programming).

- Hiểu về Process, Thread, Multi threads trong C++

2. Phát triển phần mềm theo quy trình chuyên nghiệp

- Hiểu các bước thực hiện dự án, bao gồm thiết kế ứng dụng, làm GUI, thiết kế code, thực hiện Unit test, kiểm tra chất lượng dự án.

- Luyện tập kỹ năng code trong dự án.

- Rèn luyện các kỹ năng mềm: Viết email, kỹ năng phỏng vấn, thuyết trình, kỹ năng phân tích giải quyết vấn đề. Nâng tầm khả năng ngoại ngữ: đọc dịch tài liệu chuyên ngành, giao tiếp thường xuyên tại Câu lạc bộ Tiếng Anh của FSOFT Academy.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là sinh viên đã/sắp tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin, Toán tin, Khoa học máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Điện tử viễn thông, Cơ khí, Cơ điện tự, Tự động hóa... hoặc các chuyên ngành có liên quan.

- Ứng viên có điểm trung bình đạt 2.8/4.0 trở lên.

- Yêu thích và đam mê làm việc với lập trình C++.

- Có khả năng sử dụng tiếng Anh khá (tương đương TOEIC 600/IELTS 5.5)

- Có thể tham gia đào tạo/làm việc Full-time từ thứ 2 - thứ 6.

- Ham học hỏi, máu lửa, nhiệt huyết, sẵn sàng chinh chiến đối đầu với thử thách khó khăn tại các dự

án phần mềm lớn. Tuân thủ kỷ luật & có trách nhiệm với công việc.

Tại FPT Software Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được nhận trợ cấp đào tạo toàn khóa học lên đến 20.000.000VND/khóa tùy theo mức độ đóng góp và kết quả đào tạo.

- Sau đào tạo: Tham gia làm việc tại các dự án với mức thu nhập hấp dẫn tương xứng với kỹ năng và kinh nghiệm của bạn (trung bình từ 10-15M/tháng), nhận thưởng tham gia dự án và lương tháng 13, tùy theo kết quả đào tạo và làm việc. Hưởng các chính sách như: hỗ trợ mua nhà, bảo hiểm FPT care...

- Cơ hội phát triển bản thân và làm việc cùng các chuyên gia giỏi nhất của FPT Software và khách hàng lớn đến từ Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản...

- Tiếp cận với những công nghệ tiên tiến hàng đầu về C/C++/Embedded System và Automotive, phát triển kỹ năng mềm & định hướng nghề nghiệp, tư vấn bí quyết thành công từ các chuyên gia.

- Trải nghiệm văn hóa đặc trưng, môi trường làm việc hiện đại bậc nhất Việt Nam tại các Campus của FPT Software.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại FPT Software Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin