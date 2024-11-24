Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH TM VÀ DV MAY làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV MAY
Ngày đăng tuyển: 24/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
CÔNG TY TNHH TM VÀ DV MAY

Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY TNHH TM VÀ DV MAY

Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

- Tiếp đón, tư vấn giải đáp thắc mắc của khách hàng trực tiếp tại trung tâm chăm sóc và các kênh online/hotline về các gói dịch vụ chăm sóc Mẹ & Bé
- Sắp xếp lịch hẹn cho khách hàng đến khám, trải nghiệm và sử dụng dịch vụ tại trung tâm
- Thực hiện các công việc hành chính liên quan đến thủ tục cho khách hàng
- Tiếp nhận, phối hợp cùng bác sỹ, chuyên gia của trung tâm giải đáp thắc mắc dịch vụ, hỗ trợ nâng cao sự hài lòng của khách hàng
- Xử lý các báo cáo, thông tin dữ liệu khách hàng, công cụ dụng cụ nếu có

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên ưu tiên những ứng viên tốt nghiệp Y tế Cộng đồng và các lĩnh vực liên quan
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Lễ tân, chăm sóc khách hàng trong ngành y tế, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, kinh doanh sản phẩm dành cho Mẹ & Bé
- Kỹ năng giao tiếp tốt, có tinh thần dịch vụ tốt, ngoại hình khá
- Kỹ năng tin học văn phòng cơ bản

Tại CÔNG TY TNHH TM VÀ DV MAY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 6-9 triệu
- Môi trường làm việc nhân văn, thân thiện
- Có cơ hội học hỏi, phát triển nghề nghiệp tốt
- Được đảm bảo các chế độ theo quy định Luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM VÀ DV MAY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV MAY

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV MAY

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Long Biên, Hai Bà Trưng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

