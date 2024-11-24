Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH TM VÀ DV MAY làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

- Tiếp đón, tư vấn giải đáp thắc mắc của khách hàng trực tiếp tại trung tâm chăm sóc và các kênh online/hotline về các gói dịch vụ chăm sóc Mẹ & Bé

- Sắp xếp lịch hẹn cho khách hàng đến khám, trải nghiệm và sử dụng dịch vụ tại trung tâm

- Thực hiện các công việc hành chính liên quan đến thủ tục cho khách hàng

- Tiếp nhận, phối hợp cùng bác sỹ, chuyên gia của trung tâm giải đáp thắc mắc dịch vụ, hỗ trợ nâng cao sự hài lòng của khách hàng

- Xử lý các báo cáo, thông tin dữ liệu khách hàng, công cụ dụng cụ nếu có

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên ưu tiên những ứng viên tốt nghiệp Y tế Cộng đồng và các lĩnh vực liên quan

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Lễ tân, chăm sóc khách hàng trong ngành y tế, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, kinh doanh sản phẩm dành cho Mẹ & Bé

- Kỹ năng giao tiếp tốt, có tinh thần dịch vụ tốt, ngoại hình khá

- Kỹ năng tin học văn phòng cơ bản

Tại CÔNG TY TNHH TM VÀ DV MAY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 6-9 triệu

- Môi trường làm việc nhân văn, thân thiện

- Có cơ hội học hỏi, phát triển nghề nghiệp tốt

- Được đảm bảo các chế độ theo quy định Luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM VÀ DV MAY

