Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN THẾ GIỚI TOÀN CẦU làm việc tại Hải Phòng thu nhập 2 - 3 Triệu

Làm việc trực tiếp với hải quan, hãng tàu, các cơ quan ban ngành, đơn vị vận chuyển về giấy tờ, thủ tục hải quan, giao nhận hàng;

Phối hợp với các bộ phận liên quan để lên kế hoạch sắp xếp giao nhận hàng, cập nhật thông tin tình hình giao nhận hàng hóa;

Làm hàng/ đóng/ rút hàng xuất/ nhập, giao nhận chứng từ, giao nhận hàng hóa với khách hàng và với kho hàng, cảng; giám sát xếp / dỡ hàng vào / ra kho hàng theo đúng quy trình công ty và các bên đề ra;

Các công việc khác được phân công.