Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN TRULY HEALTH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TRULY HEALTH
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRULY HEALTH

Chuyên viên đào tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRULY HEALTH

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

I. Lập kế hoạch đào tạo
- Xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo nhân sự kinh doanh định kỳ theo tháng, quý, năm.
- Phối hợp với phòng kinh doanh để xác định nhu cầu đào tạo, từ đó thiết kế các chương trình đào tạo phù hợp.
- Chuẩn bị tài liệu, giáo trình và nội dung đào tạo liên quan đến kỹ năng bán hàng, sản phẩm, quy trình, và các kỹ năng mềm.
II. Triển khai đào tạo
- Trực tiếp đứng lớp đào tạo các nội dung như:
o Sản phẩm/dịch vụ của công ty.
o Kỹ năng bán hàng và tư vấn khách hàng.
o Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và xử lý từ chối.
- Tổ chức các buổi huấn luyện, hội thảo, đào tạo thực chiến trên thị trường (online, offline)
- Hướng dẫn nhân sự mới về văn hóa, quy trình làm việc, và cách sử dụng các công cụ hỗ trợ kinh doanh.
III. Đánh giá và cải thiện
- Đánh giá hiệu quả của các chương trình đào tạo qua khảo sát, kiểm tra, hoặc theo dõi hiệu suất công việc sau đào tạo.
- Phân tích điểm mạnh, điểm yếu của đội ngũ kinh doanh, từ đó đề xuất cải tiến nội dung đào tạo.
- Lập báo cáo kết quả đào tạo và trình bày trước cấp quản lý.
IV. Hỗ trợ và tư vấn
- Hỗ trợ nhân sự kinh doanh giải quyết các vấn đề liên quan đến kỹ năng và kiến thức trong công việc.
- Cố vấn và tạo động lực cho đội ngũ kinh doanh đạt được mục tiêu.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ đào tạo: Cao đẳng/Đại học các ngành: Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Nhân sự, hoặc các ngành liên quan.
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo, ưu tiên ứng viên đã làm trong ngành Kinh doanh hoặc Bán hàng.
- Thành thạo các công cụ văn phòng (PowerPoint, Excel, Word).
- Kỹ năng:
+ Hiểu biết sâu về quy trình bán hàng, các kỹ năng tư vấn, và tâm lý khách hàng.
+ Hiểu biết về các nền tảng học trực tuyến.
+ Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, và đứng lớp xuất sắc.
+ Tư duy sáng tạo, khả năng tổ chức và quản lý thời gian tốt.
+ Ưu tiên cho ứng viên sử dụng Tiếng Anh thành thạo.
- Yêu cầu về phẩm chất cá nhân:
+ Tinh thần và thái độ tích cực, chủ động;
+ Tác phong chuyên nghiệp;
+ Tinh thần trách nhiệm cao;
+ Chi tiết, cẩn thận, tỉ mỉ & tính tuân thủ cao;
+ Có định hướng làm việc lâu dài, gắn bó với công ty.
- Giới tính: Nam/Nữ;
- Độ tuổi: trên 24 tuổi;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRULY HEALTH Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường gen Z, năng động, chuyên nghiệp
Funny time (Hoa quả, bánh kẹo, trà sữa) hàng tuần
Liên hoan party hàng quý
Team building, du lịch năm 1-2 lần, du lịch trong nước (Nha Trang, Hạ Long..) và nước ngoài (Hàn Quốc, Thái Lan..)
Thưởng Lễ, Tết, Lương Tháng 13
Được thưởng tiền ngày sinh nhật, hiếu hỉ
Lộ trình thăng tiến rõ ràng
Được hỗ trợ vé gửi xe hàng tháng, công ty có tủ lạnh, lò vi sóng đầy đủ. Chế độ đãi ngộ tốt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRULY HEALTH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TRULY HEALTH

CÔNG TY CỔ PHẦN TRULY HEALTH

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Lô R2-OF-02A-02B-03, tầng L2, Trung tâm thương mại Vincom Megamall Royal City, số 72A đường Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

