Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BCOMPASS làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BCOMPASS
Mức lương
11 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 2&4, Tòa 21T2 Hapulico Complex, Số 01 Đường Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 11 - 15 Triệu
Quản lý hệ thống E-Learning nội bộ (đăng tải, cập nhật khoá học, theo dõi người dùng, báo cáo tiến độ học tập
Tổ chức và triển khai các khoá đào tạo kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm cho CBNV
Thiết kế, xây dựng và rà soát nội dung bài giảng
Đánh giá, theo dõi kết quả đào tạo và đề xuất cải tiến
Lập kế hoạch đào tạo theo nhu cầu thực tế
Thực hiện các nhiệm vụ khác
Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên các ngành Quản trị nguồn nhân lực, Luật, Sư phạm, Báo chí,...
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bất động sản, đào tạo, giáo dục có triển khai hệ thống Elearning
Kỹ năng quản trị hệ thống Elearning
Kỹ năng thiết kế bài giảng
Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng truyền đạt và thuyết trình
Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và quản lý công việc
Kỹ năng tư duy phản biện, phân tích, tổng hợp dữ liệu tốt.
Thành thạo Microsoft Office, Canva, PowerPoint, Zoom, Google Meet,…
Phẩm chất: Chính trực, đáng tin cậy, sẵn sàng học hỏi
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bất động sản, đào tạo, giáo dục có triển khai hệ thống Elearning
Kỹ năng quản trị hệ thống Elearning
Kỹ năng thiết kế bài giảng
Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng truyền đạt và thuyết trình
Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và quản lý công việc
Kỹ năng tư duy phản biện, phân tích, tổng hợp dữ liệu tốt.
Thành thạo Microsoft Office, Canva, PowerPoint, Zoom, Google Meet,…
Phẩm chất: Chính trực, đáng tin cậy, sẵn sàng học hỏi
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BCOMPASS Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản: 11.000.000 - 15.000.000
Chế độ phúc lợi đầy đủ: BHXH, 12 ngày phép/năm, thưởng sinh nhật, thưởng các ngày Lễ,...
Được tham gia bảo hiểm sức khoẻ, khám sức khoẻ định kỳ
Du lịch trong nước và nước ngoài cùng công ty, tham gia các khoá đào tạo kỹ năng
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung
Lương tháng 13, thưởng theo kết quả kinh doanh thực tế
Chế độ phúc lợi đầy đủ: BHXH, 12 ngày phép/năm, thưởng sinh nhật, thưởng các ngày Lễ,...
Được tham gia bảo hiểm sức khoẻ, khám sức khoẻ định kỳ
Du lịch trong nước và nước ngoài cùng công ty, tham gia các khoá đào tạo kỹ năng
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung
Lương tháng 13, thưởng theo kết quả kinh doanh thực tế
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BCOMPASS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI