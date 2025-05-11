Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BCOMPASS làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

Mức lương 11 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2&4, Tòa 21T2 Hapulico Complex, Số 01 Đường Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

Quản lý hệ thống E-Learning nội bộ (đăng tải, cập nhật khoá học, theo dõi người dùng, báo cáo tiến độ học tập

Tổ chức và triển khai các khoá đào tạo kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm cho CBNV

Thiết kế, xây dựng và rà soát nội dung bài giảng

Đánh giá, theo dõi kết quả đào tạo và đề xuất cải tiến

Lập kế hoạch đào tạo theo nhu cầu thực tế

Thực hiện các nhiệm vụ khác

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên các ngành Quản trị nguồn nhân lực, Luật, Sư phạm, Báo chí,...

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bất động sản, đào tạo, giáo dục có triển khai hệ thống Elearning

Kỹ năng quản trị hệ thống Elearning

Kỹ năng thiết kế bài giảng

Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng truyền đạt và thuyết trình

Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và quản lý công việc

Kỹ năng tư duy phản biện, phân tích, tổng hợp dữ liệu tốt.

Thành thạo Microsoft Office, Canva, PowerPoint, Zoom, Google Meet,…

Phẩm chất: Chính trực, đáng tin cậy, sẵn sàng học hỏi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BCOMPASS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 11.000.000 - 15.000.000

Chế độ phúc lợi đầy đủ: BHXH, 12 ngày phép/năm, thưởng sinh nhật, thưởng các ngày Lễ,...

Được tham gia bảo hiểm sức khoẻ, khám sức khoẻ định kỳ

Du lịch trong nước và nước ngoài cùng công ty, tham gia các khoá đào tạo kỹ năng

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung

Lương tháng 13, thưởng theo kết quả kinh doanh thực tế

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BCOMPASS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin