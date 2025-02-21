Tuyển Chuyên viên đào tạo Chi Nhánh Giải Pháp Và Tích Hợp Hệ Thống Công Ty TNHH Một Thành Viên Thanh Bình - BCA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Bộ phận: Ban Tổng hợp

Chức danh: Nhân viên hồ sơ

Cán bộ quản lý trực tiếp: Trưởng Ban Tổng hợp

Phòng ban phối hợp: Ban Giải pháp, Ban Thi công, Phòng Kế toán Công ty

I- Thông tin tuyển dụng:

• Nơi làm việc: Tầng M – Tòa Nhà Green Star – 234 Phạm Văn Đồng

• Cấp bậc: Nhân viên

• Kinh nghiệm: 1 năm trở lên

• Mức lương: thỏa thuận

II. Mô tả công việc

1. Theo dõi và thực hiện triển khai hồ sơ thầu

• Theo dõi, tổng hợp kế hoạch đăng báo đấu thầu của các Chủ đầu tư thuộc lĩnh vực kinh doanh của Công ty;

• Hoạch định, lập kế hoạch thực hiện hồ sơ dự thầu;

• Lập hồ sơ dự thầu; dự toán/báo giá dự thầu; báo giá phát sinh gửi các khách hàng của công ty;

• Phụ trách thực hiện các yêu cầu về năng lực, pháp lý theo yêu cầu của Hồ sơ mời thầu, đôn đốc thúc đẩy các thành viên/đối tác có liên quan thực hiện công việc đúng tiến độ so với mục tiêu và thời gian đã định;