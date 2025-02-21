Tuyển Chuyên viên đào tạo Chi Nhánh Giải Pháp Và Tích Hợp Hệ Thống Công Ty TNHH Một Thành Viên Thanh Bình - BCA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Chi Nhánh Giải Pháp Và Tích Hợp Hệ Thống Công Ty TNHH Một Thành Viên Thanh Bình - BCA
- Hà Nội: Tầng M – Tòa Nhà Green Star – 234 Phạm Văn Đồng
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận
Bộ phận: Ban Tổng hợp
Chức danh: Nhân viên hồ sơ
Cán bộ quản lý trực tiếp: Trưởng Ban Tổng hợp
Phòng ban phối hợp: Ban Giải pháp, Ban Thi công, Phòng Kế toán Công ty
I- Thông tin tuyển dụng:
• Nơi làm việc: Tầng M – Tòa Nhà Green Star – 234 Phạm Văn Đồng
• Cấp bậc: Nhân viên
• Kinh nghiệm: 1 năm trở lên
• Mức lương: thỏa thuận
II. Mô tả công việc
1. Theo dõi và thực hiện triển khai hồ sơ thầu
• Theo dõi, tổng hợp kế hoạch đăng báo đấu thầu của các Chủ đầu tư thuộc lĩnh vực kinh doanh của Công ty;
• Hoạch định, lập kế hoạch thực hiện hồ sơ dự thầu;
• Lập hồ sơ dự thầu; dự toán/báo giá dự thầu; báo giá phát sinh gửi các khách hàng của công ty;
• Phụ trách thực hiện các yêu cầu về năng lực, pháp lý theo yêu cầu của Hồ sơ mời thầu, đôn đốc thúc đẩy các thành viên/đối tác có liên quan thực hiện công việc đúng tiến độ so với mục tiêu và thời gian đã định;
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Chi Nhánh Giải Pháp Và Tích Hợp Hệ Thống Công Ty TNHH Một Thành Viên Thanh Bình - BCA Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Giải Pháp Và Tích Hợp Hệ Thống Công Ty TNHH Một Thành Viên Thanh Bình - BCA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI