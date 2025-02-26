Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC SMART START làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Mô Tả Công Việc

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

• Tìm kiếm các thầy cô giáo (chất lượng) ở các trường học để đưa về hợp tác với trung tâm

• Xây dựng mối quan hệ và phát triển lượng học sinh, tuyển sinh chéo giữa học sinh của các thầy cô đưa về

• Phát triển chiến lược tìm kiếm các đối tác để mở rộng hoạt động của trung tâm luyện thi, hợp tác với các sở ban ngành giáo dục địa phương.

• Sản phẩm là trung tâm dạy các môn văn hóa (toán, văn, anh….) cho học sinh cấp 2 3 ôn thi

Yêu Cầu Công Việc

• Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý tại các cơ sở giáo dục hoặc vị trí tương đương.

• Có mối quan hệ rộng rãi trong ngành giáo dục, đặc biệt với giáo viên và các trường học.

• Kỹ năng đàm phán, giao tiếp và xây dựng quan hệ đối tác.

*** QUYỀN LỢI

• Cơ hội phát triển trong môi trường giáo dục chuyên nghiệp và năng động.

• Có thể linh hoạt làm việc tại nhà

• Hỗ trợ phát triển chuyên môn và mở rộng mối quan hệ trong ngành.

• Thưởng theo hiệu quả công việc và kết quả tuyển sinh.

Quyền Lợi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC SMART START

