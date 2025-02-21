Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mô tả công việc:

1. Đầu tư:

- Nghiên cứu thị trường, đề xuất danh mục đầu tư phù hợp trong từng giai đoạn thị trường;

- Tham gia xây dựng, thẩm định kế hoạch đầu tư hàng năm, trung và dài hạn của Công ty mẹ và toàn Tập đoàn;

- Phối hợp cùng các phòng ban/bộ phận chuyên môn thực hiện xây dựng mô hình tài chính và báo cáo nghiên cứu tiền khả thi/ Khả thi các dự án đầu tư của Tập đoàn;

- Phân tích, đánh giá và tính toán hiệu quả đầu tư; đánh giá rủi ro các dự án trên cơ sở đó đề xuất lựa chọn phương án tối ưu;

- Thẩm định sơ bộ hồ sơ các dự án trước khi trình Lãnh đạo phê duyệt; hồ sơ pháp lý; báo cáo khảo sát, thẩm định giá...

- Đánh giá tình hình hoạt động đầu tư, hiệu quả dự án đầu tư định kỳ và kiến nghị, đề xuất phương án bảo toàn vốn và nâng cao hiệu quả đầu tư;

- Hỗ trợ các công ty thành viên trong công tác triển khai đầu tư và hồ sơ thủ tục đầu tư theo quy định;

- Phối hợp cùng các phòng ban/bộ phận chuyên môn đánh giá, thẩm định các đề nghị, Phương án đầu tư, Phương án kinh doanh của các Công ty con trong tập đoàn theo chức năng nhiệm vụ của Ban ĐT & PTKD.

2. Phát triển kinh doanh:

- Tổ chức thực hiện các nghiên cứu thị trường, phân tích, đánh giá thị trường về các ngành/ lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn gồm: logistics; vận tải & kho bãi; Khu Công nghiệp; và các ngành có tiềm năng khác