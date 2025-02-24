Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TSAN GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 1,500 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TSAN GROUP
- Hà Nội: Tầng 3, tòa nhà Diamond Flower, số 48 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 1,000 - 1,500 USD
- Tìm kiếm và phát triển dự án: Nghiên cứu thị trường, xác định các cơ hội đầu tư, khảo sát và đánh giá tiềm năng của các khu đất hoặc dự án bất động sản.
- Chuẩn bị hồ sơ pháp lý: Soạn thảo và hoàn thiện các hồ sơ đề xuất dự án, xin chấp thuận chủ trương đầu tư, thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến đất đai, quy hoạch và xây dựng.
- Quản lý tiến độ dự án: Theo dõi và cập nhật tiến độ thực hiện các dự án, đảm bảo các giai đoạn triển khai đúng kế hoạch và tuân thủ các quy định pháp luật.
- Phối hợp với các bộ phận liên quan: Làm việc với các phòng ban nội bộ và cơ quan chức năng để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai dự án.
- Đàm phán và ký kết hợp đồng: Tham gia đàm phán, ký kết và quản lý các hợp đồng liên quan đến dự án, bao gồm hợp đồng với nhà thầu, nhà cung cấp và đối tác.
Với Mức Lương 1,000 - 1,500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên các chuyên ngành Kinh tế đầu tư, Bất động sản, Kinh tế xây dựng.
- Kinh nghiệm: Có ít nhất 2-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển dự án bất động sản (ưu tiên có kinh nghiệm khu vực Hà Nội).
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TSAN GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TSAN GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI