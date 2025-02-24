Tuyển Chuyên viên đào tạo KGL Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH KGL VIỆT NAM

Tầng 22 Tòa nhà Charmvit Tower, số 117 đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam.

KGL Group là một trong những nhà cung cấp dịch vụ quản lý chuỗi cung ứng và hậu cần toàn cầu. Chúng tôi hoạt động thông qua mạng lưới toàn cầu rộng khắp gồm 100 văn phòng công ty con, đối tác chiến lược và đại lý trên toàn thế giới. KGL là nhà cung cấp dịch vụ vận tải Logistics chính thức cho Samsung.

Do nhu cầu mở rộng kinh doanh nhanh chóng, chúng tôi hiện đang tìm kiếm những ứng viên có kinh nghiệm và năng động cho văn phòng KGL Việt Nam.

Mô tả công việc

• Tiếp nhận booking của khách hàng

• Tiến hành Booking thông qua hệ thống/email tới các Airlines sau đó gửi booking cho khách hàng.

• Tiếp nhận chứng từ từ khách hàng, gửi chứng từ cho đội Nội Bài/Bắc Ninh các lô hàng bên mình làm hàng phục vụ cho việc chuẩn bị chứng từ/lên tờ khai và nhận hàng tại Nội Bài.

• Nhập thông tin lô hàng lên hệ thống hãng bay (OZ,VNA,..), gửi chứng từ final cho khách hàng trước khi hàng ETD từ HAN.