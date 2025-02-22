Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 97 - 99 Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Trực tiếp giảng dạy các khóa học nội bộ về kỹ năng mềm, văn hóa doanh nghiệp, quy trình làm việc và sản phẩm cơ bản cho nhân viên và các đối tượng liên quan.

Hướng dẫn và hỗ trợ nhân viên mới trong quá trình hội nhập thông qua các chương trình đào tạo định hướng.

Sử dụng các phương pháp giảng dạy hiện đại như đào tạo trải nghiệm, đào tạo trực tuyến (eLearning, webinar) và đào tạo qua dự án để nâng cao hiệu quả học tập.

Kết hợp các công cụ hỗ trợ giảng dạy như Miro, Mentimeter, Kahoot, Google Forms để tạo môi trường học tập tương tác, sinh động.

Phối hợp với các bộ phận chuyên môn để xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo phù hợp với từng đối tượng nhân viên.

Xây dựng giáo trình, bài giảng, tài liệu hướng dẫn, sổ tay đào tạo và các tài liệu hỗ trợ khác đảm bảo tính logic, khoa học, dễ tiếp cận.

Cập nhật và cải tiến nội dung đào tạo thường xuyên để phù hợp với nhu cầu thực tế, đảm bảo tính ứng dụng cao.

Xây dựng hệ thống câu hỏi kiểm tra và đánh giá năng lực sau đào tạo.

Thu thập phản hồi từ học viên thông qua khảo sát, phỏng vấn hoặc đánh giá thực tế sau mỗi khóa học.

Phân tích dữ liệu đào tạo để đánh giá mức độ hiệu quả, từ đó đề xuất các giải pháp cải tiến nội dung và phương pháp giảng dạy.

Nghiên cứu xu hướng đào tạo mới và áp dụng vào chương trình đào tạo để nâng cao chất lượng.

Hỗ trợ tổ chức các chương trình đào tạo nâng cao hoặc huấn luyện chuyên sâu theo yêu cầu của doanh nghiệp.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị Nhân sự, Giáo dục, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, hoặc các lĩnh vực liên quan.

Kinh nghiệm: Ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo nội bộ, giảng dạy hoặc phát triển nhân sự.

Kỹ năng giảng dạy và truyền đạt tốt, có khả năng giao tiếp hiệu quả trước nhiều đối tượng khác nhau.

Kỹ năng biên soạn tài liệu đào tạo, có tư duy hệ thống và tổ chức nội dung logic.

Kỹ năng tổ chức và quản lý đào tạo, có thể lên kế hoạch và điều phối các hoạt động đào tạo một cách hiệu quả.

Thành thạo các công cụ hỗ trợ đào tạo: PowerPoint, Canva, Google Docs, Zoom, MS Teams, hoặc các nền tảng LMS.

Có chứng chỉ hoặc chứng nhận về đào tạo (Train the Trainer, NLP, Coaching…).

Hiểu biết về các xu hướng đào tạo hiện đại như eLearning, đào tạo linh hoạt (Blended Learning).

Có khả năng sử dụng phần mềm chỉnh sửa video hoặc thiết kế đồ họa cơ bản (Premiere, Camtasia, Photoshop…).

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đãi ngộ

Mức lương: cạnh tranh hấp dẫn (sẵn sàng offer cao khi đủ năng lực) + Phụ cấp (Ăn ca: 700.000 VNĐ/tháng; Gửi xe: 120.000 VNĐ/tháng; trợ cấp máy tính cá nhân (nếu có): 300.000 VNĐ/tháng).

Chính sách thưởng: Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật + thưởng dự án + thưởng thâm niên + Lương tháng 13 + các thưởng khác theo quy định Công ty tại thời điểm hiện hành.

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, coi trọng năng lực và khả năng sáng tạo

Thường xuyên tổ chức các hoạt động mini game, chương trình các ngày Lễ, Tết, sinh nhật, tham gia hoạt động Teambuilding của công ty...

Đào tạo – Phát triển

Cơ hội tiếp cận và học hỏi công nghệ tiên tiến, công nghệ mới

Được công ty tạo điều kiện và hỗ trợ khi tham gia các khóa đào tạo, phát triển năng lực.

Có cơ hội làm những việc thách thức, phát huy hết khả năng bản thân.

Tham gia các sản phẩm công nghệ mới theo kế hoạch phát triển của công ty.

Chăm sóc sức khỏe, đời sống

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm.

Được tặng quà, thăm hỏi nhân các dịp: sinh nhật, cưới hỏi, hiếu hỉ, ốm đau...

Có thể tham gia các câu lạc bộ thể thao: đá bóng, tập yoga, thể dục cải thiện sức khoẻ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin