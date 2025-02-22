Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn TSK làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn TSK làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn TSK
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/03/2025
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn TSK

Chuyên viên đào tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn TSK

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Lô C22, Khu đấu giá QSD đất xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

- Thiết kế và phát triển chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu của tổ chức và nhân viên.
- Tổ chức và triển khai các khóa đào tạo, hội thảo nhằm nâng cao kỹ năng và kiến thức cho nhân viên.
- Đánh giá hiệu quả của các chương trình đào tạo thông qua khảo sát và phản hồi từ người tham gia.
- Hỗ trợ và tư vấn cho các phòng ban trong việc xác định nhu cầu đào tạo và phát triển nhân sự.
- Cập nhật và cải tiến nội dung đào tạo dựa trên xu hướng thị trường và phản hồi từ người học.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị Nhân sự, Giáo dục, hoặc lĩnh vực liên quan.
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo và phát triển nhân sự.
- Kỹ năng thiết kế chương trình đào tạo và xây dựng tài liệu học tập hiệu quả.
- Kỹ năng giao tiếp xuất sắc, có khả năng thuyết trình và truyền đạt thông tin một cách rõ ràng.
- Sử dụng thành thạo các công cụ và phần mềm hỗ trợ đào tạo trực tuyến.
- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, linh hoạt trong việc thích ứng với môi trường làm việc đa dạng.

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn TSK Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn TSK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn TSK

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn TSK

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Thôn 7 - Xã Phú Cát - Huyện Quốc Oai - Hà Nội.

