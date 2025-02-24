Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ SẢN XUẤT NỘI THẤT HPL BÌNH XUYÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Với hơn 27 năm liên tục dẫn đầu thị trường nội thất văn phòng tại Việt Nam, Công ty Cổ phần Thương mại và sản xuất Nội thất The One (https://noithattheone.vn/) - Tiền thân là Công ty Cổ phần Nội thất Hòa Phát, đang phát triển, mở rộng đội ngũ để vươn tầm ảnh hưởng ra quốc tế.

Để phục vụ mục tiêu đẩy mạnh phát triển kinh doanh, chúng tôi cần tuyển 01 Nhân viên phát triển kinh doanh tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, công việc cụ thể như sau:

- Phân tích nhu cầu thị trường, lập kế hoạch và triển khai phát triển mạng lưới đại lý/ khách hàng tiềm năng.

- Đi thị trường một số tỉnh tại miền Bắc để chăm sóc khách hàng, triển khai bán hàng theo kế hoạch của công ty giao.

- Triển khai các chiến dịch/ hoạt động tiếp thị và bán sản phẩm của Công ty.

- Nhận đơn đặt hàng, báo giá, xử lý nghiệp vụ chăm sóc đơn hàng.

- Tiếp thu và xử lý các khiếu nại, các ý kiến đóng góp của khách hàng về chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng…. để từ đó phối hợp với các phòng liên quan có kế hoạch giải quyết những vướng mắc, củng cố chất lượng sản phẩm và chăm sóc khách hàng ngày càng tốt hơn.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Quản lý phòng phân công.