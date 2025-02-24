Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ SẢN XUẤT NỘI THẤT HPL BÌNH XUYÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ SẢN XUẤT NỘI THẤT HPL BÌNH XUYÊN
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/02/2025
Chuyên viên đào tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ SẢN XUẤT NỘI THẤT HPL BÌNH XUYÊN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Nội, Vietnam, Thành phố Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận

Với hơn 27 năm liên tục dẫn đầu thị trường nội thất văn phòng tại Việt Nam, Công ty Cổ phần Thương mại và sản xuất Nội thất The One (https://noithattheone.vn/) - Tiền thân là Công ty Cổ phần Nội thất Hòa Phát, đang phát triển, mở rộng đội ngũ để vươn tầm ảnh hưởng ra quốc tế.
Để phục vụ mục tiêu đẩy mạnh phát triển kinh doanh, chúng tôi cần tuyển 01 Nhân viên phát triển kinh doanh tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, công việc cụ thể như sau:
- Phân tích nhu cầu thị trường, lập kế hoạch và triển khai phát triển mạng lưới đại lý/ khách hàng tiềm năng.
- Đi thị trường một số tỉnh tại miền Bắc để chăm sóc khách hàng, triển khai bán hàng theo kế hoạch của công ty giao.
- Triển khai các chiến dịch/ hoạt động tiếp thị và bán sản phẩm của Công ty.
- Nhận đơn đặt hàng, báo giá, xử lý nghiệp vụ chăm sóc đơn hàng.
- Tiếp thu và xử lý các khiếu nại, các ý kiến đóng góp của khách hàng về chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng…. để từ đó phối hợp với các phòng liên quan có kế hoạch giải quyết những vướng mắc, củng cố chất lượng sản phẩm và chăm sóc khách hàng ngày càng tốt hơn.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Quản lý phòng phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ SẢN XUẤT NỘI THẤT HPL BÌNH XUYÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ SẢN XUẤT NỘI THẤT HPL BÌNH XUYÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Khu công nghiệp Bình Xuyên, Thị Trấn Hương Canh, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

