Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG SUNHOUSE làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nhà máy Sunhouse km21 - km22, Ngọc Liệp, Quốc Oai, Huyện Quốc Oai

- Lập kế hoạch đào tạo định kỳ tháng, năm, xây dựng các chương trình đào tạo, huấn luyện nâng cao năng lực cho CBNV.

- Lập kế hoạch đào tạo đột xuất

• Tìm hiểu nhu cầu, xác định mục đích đào tạo

• Lập kế hoạch

- Tìm kiếm các đơn vị đào tạo bên ngoài

- Trực tiếp hoặc kết hợp với các Phòng/ban chuyên môn xây dựng giáo trình đào tạo, bài test, các bài khảo sát

- Tổ chức đào tạo cho các Phòng ban;

- Trực tiếp đào tạo hội nhập cho nhân viên;

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ

- Xây dựng quy trình đào tạo và các mẫu biểu đào tạo liên quan

- Tổng hợp, báo cáo công tác đào tạo định kỳ tháng, năm, phân tích đánh giá chất lượng, tình hình đào tạo cho các Phòng ban /Tập đoàn, đề xuất giải pháp cải tiến.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của CBQL.

Trình độ học vấn: Đại học trở lên

Chuyên môn: quản trị nhân lực hoặc liên quan

Kinh nghiệm: tối thiểu 2 năm tại vị trí tương đương

Kỹ năng:

Kỹ năng xây dựng bài giảng, tổ chức lớp học,

Kỹ năng lắng nghe, biết nắm bắt tâm lý con người, khả năng giao tiếp, thuyết trình, thuyết phục tốt

Có kỹ năng tổ chức sự kiện

Kỹ năng đào tạo, khả năng tư duy logic tốt

Khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Mức thu nhập: 12 – 18tr/tháng

Thưởng KPIs

Phụ cấp ăn trưa tại công ty

Xe đưa đón từ nội thành

Du lịch nghỉ mát + Phúc lợi những ngày lễ tết

Tăng lương hàng năm.

