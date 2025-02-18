Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN TRULY HEALTH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Macplaza Số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo

Khảo sát nhu cầu đào tạo và lên kế hoạch đào tạo của cá nhân - phù hợp với kế hoạch phòng ban định kỳ (năm-quý-tháng-tuần);

Tham gia thiết kế, xây dựng các chương trình đào tạo, phát triển đội ngũ nhân sự kiêm nhiệm công tác đào tạo tại các Phòng ban;

Điều phối và tổ chức triển khai các chương trình đào tạo theo kế hoạch được duyệt;

Trực tiếp tham gia giảng dạy một số chương trình đào tạo phù hợp với kinh nghiệm và năng lực;

Đề xuất các điều chỉnh phù hợp về chương trình và phương pháp đào tạo;

Thực hiện các báo cáo công việc theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ đào tạo: Tốt nghiệp Đại học trở lên;

Ngành nghề ưu tiên: Quản trị kinh doanh, Quản trị nguồn nhân lực và các ngành nghề liên quan;

Kiến thức: Hiểu biết chuyên sâu về công tác đào tạo và phát triển nguồn lực;

Kinh nghiệm: Có từ 02 năm kinh nghiệm trở lên tại vị trí tương đương;

Tin học: Sử dụng thành thạo máy tính văn phòng (đặc biệt cần có kỹ năng soạn thảo PowerPoint, Videos, Excel, Word...);

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRULY HEALTH Thì Được Hưởng Những Gì

- Trả lương mùng 8 hàng tháng, không chậm lương của nhân viên.

- Được hưởng chế độ BHXH, BHYT

- Thưởng các ngày nghỉ lễ, tết âm lịch, tết dương lịch, lương tháng thứ 13

- Được tham gia vào các hoạt động như du lịch, Teambuilding hàng năm, party cuối năm và liên hoan hàng tháng, funnytime hàng tuần

- Sinh nhật, hiếu hỉ đều được công ty quan tâm

- Tham gia các khóa đào tạo phát triển kỹ năng mềm, chuyên môn nghiệp vụ

- Môi trường làm việc trẻ trung, hòa đồng...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRULY HEALTH

