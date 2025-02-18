Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN TRULY HEALTH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN TRULY HEALTH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TRULY HEALTH
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRULY HEALTH

Chuyên viên đào tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRULY HEALTH

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Macplaza Số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Khảo sát nhu cầu đào tạo và lên kế hoạch đào tạo của cá nhân - phù hợp với kế hoạch phòng ban định kỳ (năm-quý-tháng-tuần);
Tham gia thiết kế, xây dựng các chương trình đào tạo, phát triển đội ngũ nhân sự kiêm nhiệm công tác đào tạo tại các Phòng ban;
Điều phối và tổ chức triển khai các chương trình đào tạo theo kế hoạch được duyệt;
Trực tiếp tham gia giảng dạy một số chương trình đào tạo phù hợp với kinh nghiệm và năng lực;
Đề xuất các điều chỉnh phù hợp về chương trình và phương pháp đào tạo;
Thực hiện các báo cáo công việc theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ đào tạo: Tốt nghiệp Đại học trở lên;
Trình độ đào tạo:
Ngành nghề ưu tiên: Quản trị kinh doanh, Quản trị nguồn nhân lực và các ngành nghề liên quan;
Ngành nghề ưu tiên
Kiến thức: Hiểu biết chuyên sâu về công tác đào tạo và phát triển nguồn lực;
Kiến thức:
Kinh nghiệm: Có từ 02 năm kinh nghiệm trở lên tại vị trí tương đương;
Kinh nghiệm:
Tin học: Sử dụng thành thạo máy tính văn phòng (đặc biệt cần có kỹ năng soạn thảo PowerPoint, Videos, Excel, Word...);
Tin học:

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRULY HEALTH Thì Được Hưởng Những Gì

- Trả lương mùng 8 hàng tháng, không chậm lương của nhân viên.
- Được hưởng chế độ BHXH, BHYT
- Thưởng các ngày nghỉ lễ, tết âm lịch, tết dương lịch, lương tháng thứ 13
- Được tham gia vào các hoạt động như du lịch, Teambuilding hàng năm, party cuối năm và liên hoan hàng tháng, funnytime hàng tuần
- Sinh nhật, hiếu hỉ đều được công ty quan tâm
- Tham gia các khóa đào tạo phát triển kỹ năng mềm, chuyên môn nghiệp vụ
- Môi trường làm việc trẻ trung, hòa đồng...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRULY HEALTH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TRULY HEALTH

CÔNG TY CỔ PHẦN TRULY HEALTH

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Lô R2-OF-02A-02B-03, tầng L2, Trung tâm thương mại Vincom Megamall Royal City, số 72A đường Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

