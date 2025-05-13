Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH HOÀNG TRINH VƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 17 Triệu

CÔNG TY TNHH HOÀNG TRINH VƯƠNG
Ngày đăng tuyển: 13/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/06/2025
Chuyên viên đào tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại CÔNG TY TNHH HOÀNG TRINH VƯƠNG

Mức lương
13 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 5 Trần Khánh Dư, Phường Tân Định, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 13 - 17 Triệu

Hỗ trợ Ban Giám Đốc (BGĐ) xây dựng kế hoạch và mục tiêu đào tạo cho các cửa hàng thuộc sự quản lý của công ty.
Thiết lập, hướng dẫn và kiểm soát việc thực hiện chính sách đào tạo, quy trình đào tạo của công ty nhằm đảm bảo sự thống nhất và tuân thủ trong toàn hệ thống.
Tổ chức, sắp xếp và triển khai chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu và kế hoạch đề ra, lựa chọn đối tác đào tạo phù hợp và có chất lượng.
Chuẩn hoá tài liệu quy trình đào tạo.
Thực hiện đào tạo cho nhân viên nội bộ và các nội dung liên quan đến kỹ năng mềm, kỹ năng làm việc cơ bản.
Theo dõi và đánh giá chất lượng đào tạo sau khoá học. Chịu trách nhiệm kiểm soát và kiểm tra trực tiếp tại cửa hàng (training audit) định kỳ hàng tháng.
Phối hợp với các phòng ban, bộ phận nội bộ để tổ chức các khoá học đào tạo theo kế hoạch và theo yêu cầu phát sinh của công ty.
Phối hợp với Phòng Nhân sự (PNS) xây dựng, quản lý và triển khai các kế hoạch đào tạo và phát triển trung hạn, ngắn hạn theo định hướng của công ty.
Quản lý ngân sách và tối ưu hoá chi phí đào tạo theo quy định công ty.
Thực hiện các báo cáo, công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 13 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm ít nhất 3 năm vị trí tương đương ở các công ty F&B
Khả năng giao tiếp tốt, có thể truyền đạt rõ ràng và hiệu quả
Kỹ năng xây dựng, biên soạn nội dung và tài liệu đào tạo
Khả năng dẫn dắt và định hướng tốt
Tư duy tích cực, luôn hướng đến việc cải tiến và thúc đẩy để phát triển
Cẩn thận, kiên trì và có tinh thần trách nhiệm cao

Tại CÔNG TY TNHH HOÀNG TRINH VƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương phù hợp với khả năng
Thưởng KPI theo chất lượng vận hành của toàn hệ thống.
14 ngày phép năm, thưởng lương tháng 13, thưởng cuối năm, ăn uống hàng tháng...
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội để phát triển
Hoạt động công ty: teambuilding, tiệc cuối năm,….
Thời gian làm việc: Thứ 2 đến Thứ 6 (9h đến 18h), Thứ 7 xen kẽ trong tháng: 9h đến 12h

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HOÀNG TRINH VƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 2B Đường Ngô Văn Năm, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

