Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 14 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN

Chuyên viên đào tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN

Mức lương
9 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 9 - 14 Triệu

1. Đánh giá nhu cầu đào tạo trong nội bộ
• Phối hợp với các phòng ban: Thu thập thông tin và đánh giá các kỹ năng, kiến thức còn thiếu của nhân sự.
• Xác định nhu cầu đào tạo: Dựa trên chiến lược phát triển công ty, phân tích nhu cầu đào tạo cho từng bộ phận và vị trí.
• Thiết kế khảo sát và phỏng vấn: Thực hiện khảo sát, phỏng vấn nhân viên và quản lý để xác định các lĩnh vực cần cải thiện.
• Lập báo cáo nhu cầu đào tạo: Tổng hợp dữ liệu, đề xuất các chương trình phù hợp và trình lãnh đạo phê duyệt.
2. Xây dựng chương trình đào tạo và theo dõi hiệu quả đào tạo
• Thiết kế chương trình đào tạo: Phát triển nội dung đào tạo phù hợp với từng đối tượng nhân viên (nhân viên mới, nhân viên chuyên môn, cấp quản lý).
• Tổ chức và điều phối khóa đào tạo: Lên lịch đào tạo, mời giảng viên nội bộ hoặc bên ngoài, và chuẩn bị tài liệu cần thiết.
• Theo dõi và đánh giá hiệu quả: Xây dựng hệ thống đánh giá (khảo sát sau khóa học, bài kiểm tra, báo cáo), theo dõi mức độ ứng dụng kiến thức sau đào tạo.
• Báo cáo kết quả: Tổng hợp và phân tích hiệu quả đào tạo, đưa ra các đề xuất cải thiện trong tương lai.
3. Hỗ trợ lộ trình phát triển nghề nghiệp cho nhân viên
• Tư vấn phát triển cá nhân: Hỗ trợ nhân viên xây dựng kế hoạch phát triển nghề nghiệp phù hợp với năng lực và mục tiêu cá nhân.
• Xây dựng khung năng lực và lộ trình thăng tiến: Phối hợp với phòng ban khác để xây dựng các lộ trình phát triển rõ ràng cho từng vị trí.
• Đào tạo và phát triển kỹ năng mềm: Tổ chức các khóa đào tạo kỹ năng mềm để hỗ trợ nhân viên cải thiện năng lực giao tiếp, quản lý thời gian, và kỹ năng lãnh đạo.
• Hỗ trợ đánh giá năng lực: Phối hợp với quản lý các phòng ban để đánh giá hiệu suất và đưa ra các khuyến nghị phát triển cho nhân viên.

Với Mức Lương 9 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Kiến thức chuyên môn: Hiểu biết về quy trình đào tạo và phát triển nhân sự, khung năng lực, và các phương pháp đánh giá hiệu quả đào tạo.
• Kỹ năng lập kế hoạch: Khả năng xây dựng chương trình đào tạo chi tiết và quản lý thời gian hiệu quả.
• Kỹ năng giao tiếp: Làm việc tốt với các phòng ban và nhân sự để thu thập nhu cầu và phối hợp tổ chức đào tạo.
• Kỹ năng đánh giá và phân tích: Thành thạo trong việc đo lường hiệu quả đào tạo thông qua dữ liệu và báo cáo.
• Sử dụng phần mềm: Biết sử dụng các công cụ như Excel, PowerPoint và các hệ thống quản lý đào tạo.
• Tính linh hoạt và sáng tạo: Đổi mới và điều chỉnh chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu thực tế và xu hướng thị trường.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

• Thời gian làm việc từ thứ 2- Sáng thứ 7 ( 8h00-12h00) & (13h00-17h00).
• Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.
• Được trang bị Macbook làm việc
• Tham gia team building cùng công ty hằng năm
• Tham gia BHXH,YT sau thời gian thử việc
• Lương tháng 13,..
• Thưởng lễ 02/09, 30/04,01/05, tết dương lịch,....
• Nghỉ 12p/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 01 đường 61, Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức TP HCM

