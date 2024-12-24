Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 163 Nguyễn Thị Nhung ,KDC Vạn Phúc, P.Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận
Trực tiếp đứng lớp đào tạo online hoặc offline cho khách hàng về kiến thức hàng hóa phái sinh.
Tham gia các buổi đào tạo từ cơ bản đến chuyên sâu các khoá học về hàng hoá phái sinh.
Hỗ trợ khách hàng sản phẩm của công ty.
Được làm việc với các đội ngũ kinh doanh nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính đầu tư.
Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm đứng lớp đào tạo các buổi hội thảo online, offline về tài chính.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm IB/trader trong lĩnh vực đầu tư tài chính: chứng khoán, Forex, Crypto, phái sinh hàng hóa.
Có khả năng đào tạo, truyền đạt nội dung.
Có khả năng chốt sales tốt.
Hiểu sâu sắc về phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật.
Thái độ công việc tốt, chịu khó học hỏi, nhanh nhẹn, cầu tiến;
Có kỹ năng giao tiếp tốt, tinh thần trách nhiệm và kỷ luật cao.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI Thì Được Hưởng Những Gì
Mức thu nhập: Thỏa Thuận.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện;
Cơ hội tham gia các chương trình đào tạo, các hoạt động phát triển nghề nghiệp của Công ty;
Được đào tạo từ căn bản đến chuyên sâu trong lĩnh vực giao dịch hàng hóa.
Thưởng tháng, quý, năm, lương tháng 13, các chương trình thưởng nóng, lễ, tết.
Du lịch hằng năm
Tham gia các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, Công đoàn theo quy định của pháp luật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
