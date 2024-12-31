Tuyển Chuyên viên đào tạo Novaland làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

I. Vai trò:

Định hướng phát triển nguồn khách hàng từ Đại lý và xây dựng, quản lý, triển khai kế hoạch bán hàng của Đại lý theo mục tiêu phát triển của Tập đoàn

II. Nhiệm vụ trọng tâm:

Nhiệm vụ 1: Chịu trách nhiệm về doanh số bán hàng và các chương trình/chính sách chăm sóc khách hàng

• Xây dựng chiến lược bán hàng, kế hoạch kinh doanh cho Đại lý phụ trách.

• Số lượng sản phẩm bán hàng

• Triển khai các hoạt động kinh doanh.

• Tỷ lệ hài lòng của Đại lý qua kênh tiếp xúc

• Xây dựng và triển khai chính sách chăm sóc Đại lý

• Đánh giá, theo dõi và tham gia các hoạt động triển khai.

Nhiệm vụ 2: Xây dựng kế hoạch phát triển nguồn khách hàng từ Đại lý

• Chịu trách nhiệm xây dựng các kế hoạch phát triển mạng lưới Đại lý.

• Tổ chức tìm kiếm và đánh giá chất lượng đại lý, đề xuất tổ chức Đại lý phù hợp

cho từng dự án.

• Thông báo và cập nhật chương trình bán hàng và thông tin dự án chính xác kịp

thời đến các Đại lý.

• Tham gia hỗ trợ Đại lý trong các hoạt động triển khai bán hàng.