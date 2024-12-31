Tuyển Chuyên viên đào tạo Novaland làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Novaland
- Hồ Chí Minh: 65 Nguyễn Du, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận
I. Vai trò:
Định hướng phát triển nguồn khách hàng từ Đại lý và xây dựng, quản lý, triển khai kế hoạch bán hàng của Đại lý theo mục tiêu phát triển của Tập đoàn
II. Nhiệm vụ trọng tâm:
Nhiệm vụ 1: Chịu trách nhiệm về doanh số bán hàng và các chương trình/chính sách chăm sóc khách hàng
• Xây dựng chiến lược bán hàng, kế hoạch kinh doanh cho Đại lý phụ trách.
• Số lượng sản phẩm bán hàng
• Triển khai các hoạt động kinh doanh.
• Tỷ lệ hài lòng của Đại lý qua kênh tiếp xúc
• Xây dựng và triển khai chính sách chăm sóc Đại lý
• Đánh giá, theo dõi và tham gia các hoạt động triển khai.
Nhiệm vụ 2: Xây dựng kế hoạch phát triển nguồn khách hàng từ Đại lý
• Chịu trách nhiệm xây dựng các kế hoạch phát triển mạng lưới Đại lý.
• Tổ chức tìm kiếm và đánh giá chất lượng đại lý, đề xuất tổ chức Đại lý phù hợp
cho từng dự án.
• Thông báo và cập nhật chương trình bán hàng và thông tin dự án chính xác kịp
thời đến các Đại lý.
• Tham gia hỗ trợ Đại lý trong các hoạt động triển khai bán hàng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Novaland Thì Được Hưởng Những Gì
Theo quy định của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Novaland
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI