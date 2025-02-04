Tuyển Chuyên viên đấu thầu Tập đoàn INVESTCORP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đấu thầu Tại Tập đoàn INVESTCORP
- Hà Nội: Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đấu thầu Với Mức Lương Thỏa thuận
Tên công việc: Chuyên viên QLDA – Đấu thầu
Tên công việc:
Loại công việc: Toàn thời gian
Toàn thời gian
Mô tả công việc:
• Thu thập làm rõ nội dung yêu cầu Hồ sơ mời thầu, chịu trách nhiệm về tiến độ thực hiện và chất lượng Phần Năng lực - Kỹ thuật của Hồ sơ dự thầu.
• Quản lý - giám sát hoạt động thi công tại dự án theo sự phân công của Tập đoàn.
• Theo dõi và quản lý tiến độ, chất lượng và an toàn của Dự án đảm bảo yêu cầu và tuân thủ pháp luật.
• Thực hiện lập và quản lý Hồ sơ chất lượng của Dự án khi được yêu cầu
• Chủ động tương tác, phối hợp với các bộ phận có liên quan để đáp ứng yêu cầu công việc.
• Các công việc khác theo sự phân công của cán bộ quản lý.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành xây dựng.
Tại Tập đoàn INVESTCORP Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn INVESTCORP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
