Tuyển Chuyên viên đấu thầu Tập đoàn INVESTCORP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tên công việc: Chuyên viên QLDA – Đấu thầu

Loại công việc: Toàn thời gian

Mô tả công việc:

• Thu thập làm rõ nội dung yêu cầu Hồ sơ mời thầu, chịu trách nhiệm về tiến độ thực hiện và chất lượng Phần Năng lực - Kỹ thuật của Hồ sơ dự thầu.

• Quản lý - giám sát hoạt động thi công tại dự án theo sự phân công của Tập đoàn.

• Theo dõi và quản lý tiến độ, chất lượng và an toàn của Dự án đảm bảo yêu cầu và tuân thủ pháp luật.

• Thực hiện lập và quản lý Hồ sơ chất lượng của Dự án khi được yêu cầu

• Chủ động tương tác, phối hợp với các bộ phận có liên quan để đáp ứng yêu cầu công việc.

• Các công việc khác theo sự phân công của cán bộ quản lý.