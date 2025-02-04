Tuyển Chuyên viên đấu thầu Tập đoàn INVESTCORP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Chuyên viên đấu thầu Tập đoàn INVESTCORP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tập đoàn INVESTCORP
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Tập đoàn INVESTCORP

Chuyên viên đấu thầu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đấu thầu Tại Tập đoàn INVESTCORP

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đấu thầu Với Mức Lương Thỏa thuận

Tên công việc: Chuyên viên QLDA – Đấu thầu
Tên công việc:
Loại công việc: Toàn thời gian
Loại công việc:
Mô tả công việc:
• Thu thập làm rõ nội dung yêu cầu Hồ sơ mời thầu, chịu trách nhiệm về tiến độ thực hiện và chất lượng Phần Năng lực - Kỹ thuật của Hồ sơ dự thầu.
• Quản lý - giám sát hoạt động thi công tại dự án theo sự phân công của Tập đoàn.
• Theo dõi và quản lý tiến độ, chất lượng và an toàn của Dự án đảm bảo yêu cầu và tuân thủ pháp luật.
• Thực hiện lập và quản lý Hồ sơ chất lượng của Dự án khi được yêu cầu
• Chủ động tương tác, phối hợp với các bộ phận có liên quan để đáp ứng yêu cầu công việc.
• Các công việc khác theo sự phân công của cán bộ quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:
• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành xây dựng.

Tại Tập đoàn INVESTCORP Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn INVESTCORP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tập đoàn INVESTCORP

Tập đoàn INVESTCORP

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Toà nhà INVESTCORP, Lô A15-16, Đường Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Hà Nội , Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

