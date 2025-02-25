Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Đất Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 17, Nhà vườn 1, Tổng cục V, Bộ Công An, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đấu thầu Với Mức Lương Thỏa thuận

- Theo dõi, cập nhật thông tin đấu thầu

- Chuẩn bị hồ sơ dự thầu, đảm bảo hồ sơ đáp ứng, nộp hồ sơ đúng tiến độ

- Quản lý, lưu trữ tài liệu

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiêp địa học các chuyên nghành.

- Thành thạo máy tính văn phòng (word, excel…)

- Khả năng giao tiếp tốt

- Trung thực, nhiệt tình, nhanh nhẹn, cẩn thận và có trách nhiệm trong công việc.

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm ở vị trí tương tự

QUYỀN LỢI CHUNG

- Được hưởng các chế độ bảo hiểm, phúc lợi theo quy định

- Có cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân trong một môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện

- Lương, thưởng theo thỏa thuận.

Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Đất Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Đất Việt

