Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Đất Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đấu thầu Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Đất Việt
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 17, Nhà vườn 1, Tổng cục V, Bộ Công An, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đấu thầu Với Mức Lương Thỏa thuận
- Theo dõi, cập nhật thông tin đấu thầu
- Chuẩn bị hồ sơ dự thầu, đảm bảo hồ sơ đáp ứng, nộp hồ sơ đúng tiến độ
- Quản lý, lưu trữ tài liệu
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiêp địa học các chuyên nghành.
- Thành thạo máy tính văn phòng (word, excel…)
- Khả năng giao tiếp tốt
- Trung thực, nhiệt tình, nhanh nhẹn, cẩn thận và có trách nhiệm trong công việc.
- Ưu tiên có kinh nghiệm làm ở vị trí tương tự
QUYỀN LỢI CHUNG
- Được hưởng các chế độ bảo hiểm, phúc lợi theo quy định
- Có cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân trong một môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện
- Lương, thưởng theo thỏa thuận.
- Thành thạo máy tính văn phòng (word, excel…)
- Khả năng giao tiếp tốt
- Trung thực, nhiệt tình, nhanh nhẹn, cẩn thận và có trách nhiệm trong công việc.
- Ưu tiên có kinh nghiệm làm ở vị trí tương tự
QUYỀN LỢI CHUNG
- Được hưởng các chế độ bảo hiểm, phúc lợi theo quy định
- Có cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân trong một môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện
- Lương, thưởng theo thỏa thuận.
Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Đất Việt Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng
Lương, thưởng theo thỏa thuận.
Lương, thưởng theo thỏa thuận.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Đất Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI