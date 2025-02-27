Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Nội thất KB làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 25A, ngõ 379/8 Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình, Quận Ba Đình

Theo dõi, cập nhật thông tin đấu thầu từ Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia và các trang thông tin khác để phục vụ nhu cầu đấu thầu của Công ty.

Đọc hiểu phân tích Hồ sơ mời thầu để lên Kế hoạch lập Hồ sơ dự thầu, phân chia nhiệm vụ thực hiện Hồ sơ dự thầu cho các bộ phận liên quan.

Lập dự toán/báo giá dự thầu; báo giá khái toán gửi các khách hàng của Công ty;

Triển khai thực hiện Hồ sơ dự thầu, trực tiếp thao tác nộp Hồ sơ dự thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

Lập phương án tham gia đấu thầu ngay khi có thông tin ban đầu, lập danh sách thầu chính, thầu phụ, nhà cung cấp đồng hành.

Trực tiếp làm việc với các đối tác (tổng thầu, nhà thầu chính, nhà thầu phụ ...) để thực hiện các gói thầu theo nhu cầu của công ty.

Lập Hồ sơ mời thầu đối với các gói thầu theo nhu cầu của công ty.

Theo dõi quá trình chấm thầu, giải trình làm rõ Hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

Chủ trì thương thảo và ký hợp đồng với những gói thầu trúng thầu.

Bàn giao dự án sau khi ký Hợp đồng và xử lý các tình huống, công việc phát sinh trong quá trình triển khai dự án;

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp Quản lý.

Nam/Nữ, tuổi từ 30 – 40 tuổi;

Tốt nghiêp đại học (Đại học xây dựng, Kiến trúc, Đại học Thủy lợi, Giao thông vận tải...) trở chuyên ngành Kinh tế xây dựng, Quản lý dự án...

Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc tại các Công ty Xây Dựng, Thi công Dự án ở vai trò Đấu thầu hoặc Trưởng nhóm Đấu thầu,

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm đấu thầu trong lĩnh vực thiết bị, cơ điện, nội thất;

Nắm vững kiến thức luật đấu thầu hiện hành, các Thông tư, Nghị định về giá dự toán.

Nắm vững trình tự thực hiện công tác đấu thầu, lập hồ sơ mời thầu, lập hồ sơ dự thầu; các quy trình, hồ sơ nghiệm thu và bàn giao công trình;

Am hiểu pháp lý về các quy định pháp luật (phòng cháy chữa cháy, quy hoạch môi trường..);

Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng đặc biệt về Excel, AutoCAD, phần mềm Dự toán, G8, F1...) phục vụ công tác dự toán khối lượng, đơn giá dự thầu;

Kỹ năng giao tiếp tốt;

Kỹ năng đàm phán tốt;

Kỹ năng hoạch định, tổ chức, quản lý thời gian và phân bổ công việc tốt;

Tiếng anh giao tiếp tốt là lợi thế để phục vị việc đấu thầu Quốc tế.

Lương upto 25 triệu;

Thưởng nóng hấp dẫn theo dự án;

Thưởng các ngày lễ trong năm: 30/4, 01/5, 2/9, 10/3

Thưởng tết âm lịch (lương tháng 13 và thưởng đánh giá)

Chính sách phúc lợi cho nhân viên: Sinh nhật, 20/10, 8/3, trung thu, 1/6

Chế độ nâng lương định kỳ hàng năm

Chế độ khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép và chế độ khác theo quy định của pháp luật.

Chương trình nghỉ mát, teambuilding hàng năm dành cho CBNV.

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 và thứ 7 cách tuần. Từ 08h00 -17h30

