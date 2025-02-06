Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty CP AKA Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty CP AKA Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty CP AKA Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Công ty CP AKA Việt Nam

Chuyên viên đấu thầu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đấu thầu Tại Công ty CP AKA Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Mức lương thỏa thuận tùy theo năng lực; Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ lễ Tết,...); Được hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và gia đình theo chính sách đãi ngộ của Công ty; Được làm việc trong văn phòng hiện đại, môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp;, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đấu thầu Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện đấu thầu các dự án nhà nước, vốn ngân sách, có kinh nghiệm từ 05 năm trở lên;
Tuân thủ các chính sách và thông lệ về quản lý báo giá và đấu thầu trong việc thực hiện các công việc hàng ngày;
Chuẩn bị hồ sơ mời thầu / báo giá theo các yêu cầu và quy trình vận hành tiêu chuẩn;
Giữ bí mật về giá cả và các thông tin khác liên quan đến báo giá và đấu thầu;
Cập nhật tài liệu của công ty kịp thời dựa trên những thay đổi và điều kiện cả trong và ngoài công ty;
Tìm kiếm các cải tiến để nâng cao các quy trình và thủ tục liên quan đến quản lý báo giá và đấu thầu;
Liên hệ với các bên để giải quyết công việc;
Các công việc liên quan khác.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 05 năm trở lên trong lĩnh vực đấu thầu các dự án nhà nước, vốn ngân sách,...
Tốt nghiệp đại học/ cao đẳng ngành kinh tế, điện, điện tử, nhiệt lạnh;
Am hiểu luật đấu thầu; Có các chứng chỉ đấu thầu, chứng chỉ thẩm định giá,...;
Đề xuất các phương án giải quyết nếu có vướng mắc trong quá trình chào thầu với Chủ đầu tư;
Sử dụng thành thạo các ứng dụng chuyên ngành như Autocard, vi tính văn phòng (word, excel,..);

Tại Công ty CP AKA Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP AKA Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP AKA Việt Nam

Công ty CP AKA Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, sảnh Novo, Tòa Kosmo, 161 Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

