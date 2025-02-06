Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty CP AKA Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Mức lương thỏa thuận tùy theo năng lực; Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ lễ Tết,...); Được hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và gia đình theo chính sách đãi ngộ của Công ty; Được làm việc trong văn phòng hiện đại, môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp;, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đấu thầu Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện đấu thầu các dự án nhà nước, vốn ngân sách, có kinh nghiệm từ 05 năm trở lên;

Tuân thủ các chính sách và thông lệ về quản lý báo giá và đấu thầu trong việc thực hiện các công việc hàng ngày;

Chuẩn bị hồ sơ mời thầu / báo giá theo các yêu cầu và quy trình vận hành tiêu chuẩn;

Giữ bí mật về giá cả và các thông tin khác liên quan đến báo giá và đấu thầu;

Cập nhật tài liệu của công ty kịp thời dựa trên những thay đổi và điều kiện cả trong và ngoài công ty;

Tìm kiếm các cải tiến để nâng cao các quy trình và thủ tục liên quan đến quản lý báo giá và đấu thầu;

Liên hệ với các bên để giải quyết công việc;

Các công việc liên quan khác.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 05 năm trở lên trong lĩnh vực đấu thầu các dự án nhà nước, vốn ngân sách,...

Tốt nghiệp đại học/ cao đẳng ngành kinh tế, điện, điện tử, nhiệt lạnh;

Am hiểu luật đấu thầu; Có các chứng chỉ đấu thầu, chứng chỉ thẩm định giá,...;

Đề xuất các phương án giải quyết nếu có vướng mắc trong quá trình chào thầu với Chủ đầu tư;

Sử dụng thành thạo các ứng dụng chuyên ngành như Autocard, vi tính văn phòng (word, excel,..);

Tại Công ty CP AKA Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP AKA Việt Nam

