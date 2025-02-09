Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công Ty Truyền Thông Và Công Nghệ ICOMM Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đấu thầu Với Mức Lương Thỏa thuận

- Theo dõi nguồn thông tin đấu thầu, đánh giá và xác định các gói thầu về sự phù hợp, tính khả thi đối với khả năng của công ty về lĩnh vực CNTT, xây dựng phần mềm nội bộ/thương mại.

- Lập kế hoạch, checklist chi tiết các đầu mục, phần nội dung và hạn thời gian hoàn thành, đốc thúc các thành viên có liên quan thực hiện công việc đúng tiến độ so với mục tiêu và thời gian như kế hoạch đề ra.

- Phối hợp với Bộ phận liên quan (pháp chế, kế toán, kỹ thuật) của công ty, soạn thảo hồ sơ, báo giá, hợp đồng và các giấy tờ liên quan đến đấu thầu của Công ty.

- Đảm bảo hồ sơ đấu thầu được thực hiện đúng cách, đúng thời hạn, tuân thủ các quy định và có cơ hội cạnh tranh cao trong thị trường.

- Thực hiện tổng hợp và nộp hồ sơ thầu HSDT và E-HSDT.

- Theo dõi tình hình và báo cáo kết quả gói thầu cho Ban Giám đốc.

- Hỗ trợ thực hiện các hồ sơ liên quan sau đấu thầu.

- Lưu trữ các hồ sơ, tài liệu liên quan đến các hoạt động của bộ phận.

- Thực hiện báo cáo kết quả công việc theo định kỳ tuần/tháng/năm và các vấn đề phát sinh.

- Thực hiện các công việc khác khi được Trưởng bộ phận và Ban Giám đốc phân công.

VỀ ICOMM VIỆT NAM

Công ty CP Truyền thông và Công nghệ ICOMM Việt Nam là đơn vị phát triển các sản phẩm công nghệ hàng đầu về Dữ liệu lớn và An toàn bảo mật đã và đang triển khai tại các tập đoàn - doanh nghiệp lớn nhất trải dài ở các lĩnh vực: Hàng không, Viễn thông, Tài chính Ngân hàng, F&B, Năng lượng, BĐS, Giáo dục,... cũng như các Bộ Ban Ngành và các Tỉnh thành chủ chốt trong cả nước.

Với hơn 60 sản phẩm phục vụ công tác quản lý nhà nước cũng như các nghiệp vụ đa dạng của doanh nghiệp, công ty luôn có nguyện vọng đồng hành với những nhân sự có sự đam mê về công nghệ chuyên sâu mang tính đột phá và giải quyết các bài toán thu thập khai thác trên quy mô dữ liệu siêu lớn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng chuyên ngành về CNTT, Luật, Kinh tế hoặc các chuyên ngành liên quan.

Kinh nghiệm: Đã có trên 2 năm kinh nghiệm làm bài thầu lĩnh vực xây dựng phần mềm nội bộ / thương mại.

Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng (Word, Excel,...)

Tính cách: Cẩn thận, tỉ mỉ, tuân thủ, có trách nhiệm với công việc.

Có kỹ năng làm việc nhóm, khả năng chịu được áp lực công việc cao.

Có kỹ năng phân tích, tổng hợp thông tin tốt.

Năng động, giao tiếp tốt, hòa đồng và có kỹ năng xử lý vấn đề tốt.

Ưu tiên ứng viên có nền tảng về CNTT, hiểu biết về cách thức xây dựng Use Case trong hồ sơ kỹ thuật phần mềm nội bộ.

Tại Công Ty Truyền Thông Và Công Nghệ ICOMM Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương – thưởng

Mức lương: Thoả thuận theo năng lực. Canh tranh với thị trường

Hưởng từ 13-17 tháng lương/năm tùy vào hiệu quả công việc.

Quyền lợi chung

- Được tham gia vào các dự án lớn đang đang triển khai tại các cơ quan nhà nước, các tập đoàn, doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.

- Được đào tạo kiến thức chuyên sâu phục vụ công việc, được đánh giá và đề đạt lên các vị trí cao trong công ty.

- Làm việc trong môi trường cực kỳ NĂNG ĐỘNG và THOẢI MÁI

- Được hưởng đầy đủ chế độ đãi ngộ về lương, thưởng, bảo hiểm, nghỉ phép theo quy định của pháp luật.

- Thưởng nóng hàng tháng đối với thực tập sinh, nhân viên, đội nhóm có thành tích xuất sắc,...

- Thưởng các ngày lễ 1/1, 30/4, 2/9, 8/3, 20/10, 1/6, rằm trung thu (cho gia đình có con nhỏ), thưởng thành tích cho các nhân sự có thành tích học tập xuất sắc,...

- Cùng vô vàn các chế độ phúc lợi khác (pantry, du lịch, team building, happy hours, đồ ăn cho nhẹ mỗi tối cho nhân sự làm thêm giờ ...)

- Du lịch thường xuyên 2 lần/ năm: du lịch trong nước hoặc nước ngoài, du xuân đầu năm

- Được tham gia vào các chương trình hoạt động gắn kết, xây dựng văn hóa doanh nghiệp như: tổ chức các ngày 20/10, 8/3 cho ICOMM women, 6/4 cho các ICOMM man, tiệc cuối năm công ty, tiệc sinh nhật nhân sự, các hoạt động team building khác, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Truyền Thông Và Công Nghệ ICOMM Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin