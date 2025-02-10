Tuyển Chuyên viên đấu thầu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE

Chuyên viên đấu thầu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đấu thầu Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa International Centre, 17 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đấu thầu Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận & xử lý yêu cầu mua sắm, sửa chữa
Nhận yêu cầu từ các đơn vị, phân loại theo ngành hàng.
Tìm kiếm nhà thầu, nhà cung cấp đảm bảo tiến độ & chất lượng.
Thực hiện đấu thầu
Tổ chức đấu thầu, xét giá, chào giá cạnh tranh.
Chuẩn bị hồ sơ thầu, tổng hợp tài liệu từ các bộ phận liên quan.
Theo dõi kết quả thầu, nộp thầu trực tiếp/qua mạng.
Quản lý nhà cung cấp & giá thị trường
Tìm kiếm, đánh giá chất lượng nhà thầu, nhà cung cấp.
Khảo sát, kiểm soát, đàm phán giá để tối ưu chi phí.
Giám sát hợp đồng & nghiệm thu
Theo dõi tiến độ, chất lượng thực hiện hợp đồng.
Đốc thúc nghiệm thu, bàn giao, thanh toán.
Xử lý vi phạm hợp đồng, phối hợp xử phạt khi cần.
Phát triển mối quan hệ & cập nhật thông tin
Duy trì quan hệ với nhà thầu, nhà cung cấp lớn.
Theo dõi thông tin đấu thầu để cập nhật cơ hội mới.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp, Kế toán, Thương Mại, Kinh tế, Ngoại thương, Chuỗi Cung ứng hoặc tương đương
02 năm tại vị trí tương đương hoặc 03 năm liên quan trong lĩnh vực Bán lẻ, F&B
Ưu tiên có Chứng chỉ Đấu thầu và định giá
Am hiểu quy trỉnh mua hàng và các quy định, thủ tục, văn bản pháp luật liên quan

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực
Làm việc tại công ty bán lẻ hàng đầu Việt Nam, cơ hội thăng tiến cao.
Được cấp Laptop và các công cụ làm việc hiện đại.
Thưởng tháng lương 13, thưởng theo thành tích.
12 ngày phép/năm, bảo hiểm Bảo Việt Care, khám sức khỏe định kỳ.
Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ thứ 7 chủ nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, Mplaza SaiGon, số 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

