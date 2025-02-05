Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty cổ phần Công Nghệ f5 làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Công ty cổ phần Công Nghệ f5
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Chuyên viên đấu thầu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đấu thầu Tại Công ty cổ phần Công Nghệ f5

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

Hà Nội: Du lịch hàng năm với địa điểm hấp dẫn, tổ chức các hoạt động team building, tổ chức sinh nhật, liên hoan cho nhân viên., Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đấu thầu Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Check thông tin gói thầu
- Tổng hợp dự toán
- Làm hồ sơ dự thầu
- Soạn thảo hợp đồng và hồ sơ thanh toán.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
- Thành thạo các kỹ năng văn phòng
- Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương
- Có trách nhiệm, tận tâm trong công việc, trung thực.
- Chi tiết trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Tại Công ty cổ phần Công Nghệ f5 Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 25 triệu VND
Lương cứng: 9 - 15 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công Nghệ f5

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Công Nghệ f5

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 560 Trường Chinh, quận Đống Đa, Hà Nội

