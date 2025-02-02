Tuyển Chuyên viên đấu thầu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TMV GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TMV GROUP
Ngày đăng tuyển: 02/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TMV GROUP

Chuyên viên đấu thầu

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 08h30

- 17h30., Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đấu thầu Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Theo dõi nguồn thông tin đấu thầu, đánh giá và xác định các gói thầu về sự phù hợp, tính khả thi đối với khả năng của công ty về lĩnh vực Truyền thông quảng cáo sự kiện
- Lập kế hoạch, checklist chi tiết các đầu mục, phần nội dung và hạn thời gian hoàn thành, đốc thúc các thành viên có liên quan thực hiện công việc đúng tiến độ so với mục tiêu và thời gian như kế hoạch đề ra.
- Phối hợp với Bộ phận liên quan của công ty, soạn thảo hồ sơ, báo giá, hợp đồng và các giấy tờ liên quan đến đấu thầu của Công ty.
- Đảm bảo hồ sơ đấu thầu được thực hiện đúng cách, đúng thời hạn, tuân thủ các quy định và có cơ hội cạnh tranh cao trong thị trường.
- Theo dõi tình hình và báo cáo kết quả gói thầu cho Ban Giám đốc.
- Hỗ trợ thực hiện các hồ sơ liên quan sau đấu thầu.
- Lưu trữ các hồ sơ, tài liệu liên quan đến các hoạt động của bộ phận.
- Thực hiện báo cáo kết quả công việc theo định kỳ tuần/tháng/năm và các vấn đề phát sinh.
- Thực hiện các công việc khác khi được Trưởng bộ phận và Ban Giám đốc phân công.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường Đại học chuyên ngành Luật, Kinh tế hoặc các chuyên ngành liên quan
Kinh nghiệm: Đã có trên 1 năm kinh nghiệm làm bài thầu (ưu tiên có kinh nghiệm mảng dich vụ
Nam/Nữ 27- 35
Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng (Word, Excel,...)
Tính cách: Cẩn thận, tỉ mỉ, tuân thủ, có trách nhiệm với công việc.
Có kỹ năng làm việc nhóm, khả năng chịu được áp lực công việc cao.
Có kỹ năng phân tích, tổng hợp thông tin tốt.
Năng động, giao tiếp tốt, hòa đồng và có kỹ năng xử lý vấn đề tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TMV GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 25 triệu VND
Lương cứng: 10 - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TMV GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TMV GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TMV GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 8 Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

