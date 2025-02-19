Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Kinh Doanh Trọng Tín làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Kinh Doanh Trọng Tín
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Kinh Doanh Trọng Tín

Chuyên viên đấu thầu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đấu thầu Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Kinh Doanh Trọng Tín

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: TẦNG 31, TOÀ NHÀ DISCOVERY COMPLEX, SỐ 302 ĐƯỜNG CẦU GIẤY, HÀ NỘI

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đấu thầu Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

1. Mô tả công việc.
• Làm báo giá
• Triển khai hồ sơ thầu: Làm hồ sơ dự thầu.
• Làm hồ sơ thanh toán: soạn biên bản thương thảo, hợp đồng, biên bản nghiệm thu, biên bản thanh lý….
• Chuẩn bị các hồ sơ liên quan tới sản phẩm
• Cải tiến các hoạt động liên quan đến công việc thầu đảm nhiệm; giải trình, khắc phục các sai sót; cập nhật các thông tin về sản phẩm, chứng chỉ pháp lý; cập nhật các quy định về đấu thầu, kinh doanh vật tư thiết bị y tế...
• Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công của người quản lý
• Các công việc khác có liên quan đến hoạt động thầu của công ty.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học các khối Y Dược, Hóa sinh, Y Sinh, Kinh tế, Ngoại thương hoăc các ngành có liên quan
• Đam mê hoạt động kinh doanh vật tư y tế
• Có trách nhiệm trong công việc
• Hiểu biết và có kỹ năng kinh doanh trong ngành trang thiết bị y tế
• Có thể làm việc độc lập/nhóm.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Kinh Doanh Trọng Tín Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Kinh Doanh Trọng Tín

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Phòng số 201, tòa nha N09B2, KĐT Dịch Vọng, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

