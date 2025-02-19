Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Kinh Doanh Trọng Tín làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: TẦNG 31, TOÀ NHÀ DISCOVERY COMPLEX, SỐ 302 ĐƯỜNG CẦU GIẤY, HÀ NỘI

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đấu thầu Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

1. Mô tả công việc.

• Làm báo giá

• Triển khai hồ sơ thầu: Làm hồ sơ dự thầu.

• Làm hồ sơ thanh toán: soạn biên bản thương thảo, hợp đồng, biên bản nghiệm thu, biên bản thanh lý….

• Chuẩn bị các hồ sơ liên quan tới sản phẩm

• Cải tiến các hoạt động liên quan đến công việc thầu đảm nhiệm; giải trình, khắc phục các sai sót; cập nhật các thông tin về sản phẩm, chứng chỉ pháp lý; cập nhật các quy định về đấu thầu, kinh doanh vật tư thiết bị y tế...

• Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công của người quản lý

• Các công việc khác có liên quan đến hoạt động thầu của công ty.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học các khối Y Dược, Hóa sinh, Y Sinh, Kinh tế, Ngoại thương hoăc các ngành có liên quan

• Đam mê hoạt động kinh doanh vật tư y tế

• Có trách nhiệm trong công việc

• Hiểu biết và có kỹ năng kinh doanh trong ngành trang thiết bị y tế

• Có thể làm việc độc lập/nhóm.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Kinh Doanh Trọng Tín Thì Được Hưởng Những Gì

