Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Xây dựng Kế hoạch đấu thầu, kế hoạch công việc của các gói thầu được phân công.

Thực hiện công tác đấu thầu các gói thầu được phân công đảm bảo tiến độ, chất lượng, công bằng, minh bạch, mang lại hiệu quả tốt nhất bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Lập HSYC/HSMT;

- Gửi thư mời thầu;

- Đánh giá hồ sơ dự thầu/đề xuất/chào giá;

- Làm rõ các vấn đề vướng mắc liên quan đến phạm vi công việc, yêu cầu kỹ thuật, tiến độ (Kiểm danh mục công tác/công việc, tiên lượng, hồ sơ thiết kế, tiêu chuẩn/mẫu vật liệu, vật tư, thiết bị; Phối hợp với bộ phận quản lý thiết kế để làm rõ hồ sơ thiết kế, mẫu/tiêu chuẩn vật liệu, vật tư, thiết bị; Phối hợp với Ban QLDA để có thông tin về điều kiện thi công, biện pháp thi công, tiến độ thi công).

- Đưa về cùng một mặt bằng đánh giá, cân bằng giá dự thầu và xác định giá đánh giá (Kiểm tra và đánh giá chi phí, thành phần chi phí, đơn giá, kết cấu hồ sơ dự thầu/đề xuất/chào giá. Hiểu biết và lập được dự toán thi công, nắm bắt, cập nhật giá thị trường làm cơ sở xác định giá thầu);

- Đàm phán giá và các điều khoản chính với các nhà thầu;

- Lập báo cáo đánh giá HSDT/HSĐX/HSCG;

- Lập tờ trình phê duyệt chọn thầu.

- Đề xuất phương án tối ưu chi phí hoặc cảnh báo các vấn đề về thiết kế, kĩ thuật không phù hợp

Thường xuyên cập nhật các quy định pháp luật, quy định nội bộ liên quan đến lĩnh vực được giao.