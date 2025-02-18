Tuyển Chuyên viên đấu thầu CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/04/2025
CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN

Chuyên viên đấu thầu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đấu thầu Tại CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Lương thưởng hấp dẫn theo thỏa thuận. Làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần nghỉ thứ Bẩy và Chủ Nhật.

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN và hưởng chế độ phúc lợi theo Luật lao động và theo Quy chế của Công ty.

- Được đi nghỉ mát mỗi năm 1 lần theo Quy định của Công ty.

- Công ty có Nhà ăn cho nhân viên.

- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đấu thầu Với Mức Lương Thỏa thuận

Công việc chuẩn bị Hồ sơ thầu
Hàng ngày cập nhật thông tin các gói thầu của chủ đầu tư, báo cáo lãnh đạo công ty
Tham gia nghiên cứu, phân tích hồ sơ mời thầu hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời chào giá,...và chọn lựa hồ sơ năng lực phù hợp để xây dựng hồ sơ phục vụ đấu thầu dự án;
Họp trao đổi thông tin với chủ đầu tư, dự án.
Thu thập, phân loại, biên tập và lưu trữ tài liệu năng lực của Công ty (Năng lực pháp lý, tài chính, kinh doanh, công nghệ...);
Lập kế hoạch, thu thập - tổng hợp thông tin, thực hiện công tác đấu thầu theo từng dự án được giao.
Chuẩn bị hồ sơ dự thầu đầy đủ và đúng quy định bao gồm hồ sơ năng lực, hồ sơ pháp lý; phối hợp rà soát hồ sơ kỹ thuật và các thủ tục liên quan khác;
Các công việc khác trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
Thực hiện các công việc khác theo phân công của Ban lãnh đạo công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên tốt nghiệp Đại học các ngành Luật/Kinh tế/Đấu thầu và các chuyên ngành liên quan
Ưu tiên các ứng viên có hiểu biết về Hợp đồng kinh tế, luật Đấu thầu, các nghị định, thông tư liên quan đến Luật đấu thầu và các quy định liên quan đến lĩnh vực của công ty
Có kinh nghiệm 2-3 năm trong lĩnh vực đấu thầu, từng làm thầu thiết bị điện, tự động hóa,.. là một lợi thế
Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng (Word, Excel...);
Kỹ năng tiếng Anh: Nghe, Nói Đọc Viết tốt, ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ IELTS trên 6.5;
Khả năng phân tích, tổng hợp, làm việc nhóm, làm việc độc lập tốt
Cẩn thận, nhiệt tình và có trách nhiệm với công việc.

Tại CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: Từ 15 triệu VND trở lên
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN

CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 3, ngõ 4 Phố Đồng Me, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

