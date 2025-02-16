Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty Cổ phần xây dựng Vijako Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 24 Triệu

Mức lương 17 - 24 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 108 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đấu thầu Với Mức Lương 17 - 24 Triệu

Triển khai các bản vẽ Biện pháp thi công, thuyết minh biện pháp thi công

Triển khai bản vẽ Shopdrawings các hạng mục xây dựng tại các dự án.

Bóc tách khối lượng, lên đơn hàng từ bản vẽ Shopdrawings, bản vẽ thiết kế

Lập tiến độ thi công trên phần mềm Project

Tìm hiểu, nắm bắt đơn giá thị trường, lập phương án chào giá các gói thầu

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo từ Phụ trách phòng.

Với Mức Lương 17 - 24 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng

- Có ít nhất 04 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương;

- Có kinh nghiệm tham gia đấu thầu, thực hiện hồ sơ dự thầu (Có kinh nghiệm tham gia đấu thầu qua mạng là lợi thế).

- Có kỹ năng chuyên môn để lập BP thi công, giải pháp kỹ thuật trong thi công các công trình dân dụng cao tầng, thấp tầng, hạ tầng

- Có khả năng làm việc, tương tác nhóm, bao quát công việc, thực hiện công tác báo cáo lên cấp trên.

Tại Công ty Cổ phần xây dựng Vijako Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận theo năng lực (từ 17.000.000 - 24.000.000)

- Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 đến sáng Thứ 7

- Các chế độ phúc lợi (bảo hiểm sức khoẻ PVI Care, du lịch, khám sức khỏe hàng năm, hoạt động/sự kiện của Công ty,...) và BHXH theo quy định.

- Cam kết thưởng tháng lương thứ 13, tuỳ tình hình kinh doanh sẽ có lương tháng thứ 14+

- Được trao cơ hội, đào tạo phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần xây dựng Vijako Việt Nam

