Tuyển Chuyên viên đấu thầu TẬP ĐOÀN AMACCAO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đấu thầu Tại TẬP ĐOÀN AMACCAO
- Hà Nội: 17M/tháng (thỏa thuận) Làm việc tại Tập đoàn lớn đa ngành
- Tập đoàn AMACCAO; Được hỗ trợ ăn trưa tại bếp ăn của công ty thực đơn thay đổi theo ngày đảm bảo dinh dưỡng cho đội ngũ CBNV; thưởng lễ tết, thưởng lương tháng thứ 13 tương xứng với năng lực và sự cống hiến; Được tham gia BHXH và các chế độ phúc lợi khác theo quy định công ty; Môi trường làm việc văn minh, công bằng, có nhiều cơ hội làm việc lâu dài., Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đấu thầu Với Mức Lương Thỏa thuận
Bóc khối lượng;
Lập dự toán chào thầu, chào giá;
Lập BPTC chào thầu;
Thực hiện các công việc theo chỉ đạo của BGĐ.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ít nhất 5 năm kinh nghiệm thực tế phù hợp vị trí tuyển dụng;
Thành thạo sử dụng các phần mềm/ công cụ/ giải pháp liên quan đến công việc.
Tại TẬP ĐOÀN AMACCAO Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại TẬP ĐOÀN AMACCAO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
