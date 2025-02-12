Tuyển Chuyên viên đấu thầu TẬP ĐOÀN AMACCAO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 17M/tháng (thỏa thuận) Làm việc tại Tập đoàn lớn đa ngành - Tập đoàn AMACCAO; Được hỗ trợ ăn trưa tại bếp ăn của công ty thực đơn thay đổi theo ngày đảm bảo dinh dưỡng cho đội ngũ CBNV; thưởng lễ tết, thưởng lương tháng thứ 13 tương xứng với năng lực và sự cống hiến; Được tham gia BHXH và các chế độ phúc lợi khác theo quy định công ty; Môi trường làm việc văn minh, công bằng, có nhiều cơ hội làm việc lâu dài., Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đấu thầu Với Mức Lương Thỏa thuận

Bóc khối lượng;

Lập dự toán chào thầu, chào giá;

Lập BPTC chào thầu;

Thực hiện các công việc theo chỉ đạo của BGĐ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: xây lắp - xây dựng;

Ít nhất 5 năm kinh nghiệm thực tế phù hợp vị trí tuyển dụng;

Thành thạo sử dụng các phần mềm/ công cụ/ giải pháp liên quan đến công việc.

Tại TẬP ĐOÀN AMACCAO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TẬP ĐOÀN AMACCAO

