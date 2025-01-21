Tuyển Chuyên viên đấu thầu CÔNG TY CỔ PHẦN SAVIS DIGITAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SAVIS DIGITAL
Ngày đăng tuyển: 21/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SAVIS DIGITAL

Chuyên viên đấu thầu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đấu thầu Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAVIS DIGITAL

Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Mức lương cực kỳ hấp dẫn tương xứng với khả năng và kinh nghiệm; Đánh giá & xét tăng lương hằng năm, thưởng kinh doanh cuối năm, thưởng dự án, thưởng hiệu suất, thưởng các dịp lễ tết trong năm; Cơ hội thể hiện bản thân, làm chủ công việc và thăng tiến cao trong sự nghiệp; Cơ hội làm việc với các chuyên gia Công nghệ hàng đầu và các hãng công nghệ lớn trên thế giới; Môi trường trẻ trung, năng động, khuyến khích mọi người thể hiện bản thân, tạo sân chơi lành mạnh với nhiều hoạt động sôi nổi; Tổ ch, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đấu thầu Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Nghiên cứu, phân tích, tham vấn cho BLĐ các vấn đề về đấu thầu. Làm việc trực tiếp với BLĐ.
Chịu trách nhiệm đối với việc đấu thầu của Công ty.
Cập nhật các văn bản pháp lý của pháp luật về đấu thầu dự án Công nghệ thông tin.
Nghiên cứu, phân tích hồ sơ mời thầu.
Thực hiện và hoàn thiện hồ sơ dự thầu.
Nộp hồ sơ dự thầu.
Theo dõi tiến độ, tiếp nhận, xử lý thông tin phát sinh trong quá trình đấu thầu.
Thực hiện việc bảo lãnh thực hiện hợp đồng.
Lập và quản lý các hợp đồng liên danh, hợp tác đầu tư khi tham gia đấu thầu.
Thực hiện việc lưu trữ tài liệu liên quan đến quá trình đấu thầu.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban giám đốc Công ty và thực hiện các công việc liên quan đến đơn vị khác (Nếu có).

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học, ưu tiên chuyên ngành Luật, Tài chính ngân hàng, Kinh tế, CNTT, Kế toán, Quản trị kinh doanh ...
Có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên.
Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống, kỹ năng mềm
Có kinh nghiệm làm Thầu cho các công ty về Công nghệ thông tin, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về thầu quốc tế.
Có kỹ năng soạn thảo và trình bày văn bản tốt.
Có khả năng quản lý, lập kế hoạch trong công việc.
Trung thực, cẩn thận, khả năng bao quát cao
Tư duy sáng tạo, có khả năng nắm bắt, học hỏi kỹ thuật mới nhanh. Có khả năng tự học, tự nghiên cứu;
Có khả năng làm việc tự độc lập và làm việc theo nhóm.
Có tiếng Anh là một điểm cộng
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về đấu thầu quốc tế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAVIS DIGITAL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 14 triệu VND
Lương cứng: 10 - 14 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAVIS DIGITAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SAVIS DIGITAL

CÔNG TY CỔ PHẦN SAVIS DIGITAL

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 9, Tòa nhà Việt Á, Số 9 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

